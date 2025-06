„Annyit edzett, hogy tehetség nélkül is komoly szintre jutott volna” – gyerekkori barátjával fejtettük meg Szoboszlai titkát (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik világsztár lett, kezdünk is hozzászokni, ennek megfelelően egyre kevesebb olyan pillanata van már az életének, amibe ilyen-olyan módon ne nyerhetnénk betekintést. A gyerekkora sem teljesen ismeretlen a sportkedvelők számára: jelent már meg róla dokumentumfilm is, amelyben a családja is szerepelt, és árult el egy-két érdekes részletet.