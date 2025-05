Szoboszlai hat napja folyamatosan ünnepel, csak a válogatott miatt hajlandó abbahagyni (VIDEÓ)

Óriási tömeg és sorok a Bálnánál – nem túlzás kijelenteni, egyetlen ember miatt. Ez az ember pedig nem más, mint a magyar válogatott csapatkapitánya, az első magyar Premier League-győztes, Szoboszlai Dominik.

A Liverpool középpályása a Red Bull Four 2 Score nevű kispályás, amatőr futballtorna fővédnöke, melynek az országos döntőjét rendezik szombaton egész nap a Bálna mellett. Nem mellesleg Szoboszlai gyerekkori barátai is részt vesznek rajta, úgyhogy bőven volt érdekeltsége a magyar sztárnak, aki a negyeddöntők előtt egy rövid interjút is adott a helyi műsorközlőknek, akik először arra voltak kíváncsiak: végzett-e már a bajnoki cím megünneplésével.