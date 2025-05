Ilyet még Szoboszlai sem látott – ezért jön a héten Budapestre a Liverpool magyar bajnoka

Hogy meddig fognak ünnepelni, azt talán még ők maguk sem tudják, az első magyar Premier League-győztes programjáról mi viszont annyit biztosan tudunk, hogy legkésőbb a hétvégén már Magyarországon lesz –

szombaton egészen pontosan Budapesten, vasárnap este pedig már Telkiben lesz jelenése a válogatott edzőtáborában.

És hogy mit fog csinálni előtte a fővárosban? Szurkolni!

Aznap rendezik ugyanis a Bálna mellett a Red Bull Four 2 Score nevű amatőr kispályás torna országos döntőjét, melynek egyrészt Szoboszlai a fővédnöke, másrészt gyerekkori barátai is részt vesznek rajta, akik Dominaters néven jutottak be a fináléba. A csapat kapitánya Kertész Attila, aki jelenleg is az NB III-ban szereplő Főnix játékosa – nyilván senki nem csodálkozik rá a hírre, hogy ebben a székesfehérvári műhelyben kezdődött Szoboszlai pályafutása is.

„Szoboszlai Dominik barátunk megkért minket, hogy induljunk egy csapatként, és az volt az elvárása, hogy jussunk be a budapesti döntőbe, ahol majd ott lesz velünk. Mi öten egyébként régóta ismerjük egymást, jó barátok vagyunk, ez az összhang jól mutatkozott a pályán is. A döntő biztosan nagyon nívós torna lesz, de bízunk magunkban, és az a cél, hogy ott is nyerjünk” – mondta el Kertész a RedBull.hu-nak.

Szoboszlai tehát szombaton a Bálnához látogat, ahol ráadásul olyan futballmeccseket láthat, melyeket korábban még soha: a 10 perces, kapus nélküli kispályás találkozókon az első és az utolsó percekben szerzett gólok duplán számítanak.

A torna győztese pedig a salzburgi világdöntőben képviseli Magyarországot – éppen ott, ahol Szoboszlai külföldi karrierje megkezdődött.

Fotó: Paul Ellis / AFP