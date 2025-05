Történelmi pillanat: először ténykedik magyar játékvezető a Premier League-ben

A magyar felmenőkkel rendelkező Herczeg Ádám életében először működik közre egy angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin – szúrta ki a Nemzeti Sport. Méghozzá nem is akárhol debütál, ugyanis klubszinten Anglia legnagyobb stadionjában, az Old Traffordon lesz negyedik számú játékvezető a vasárnapi Manchester United–West Ham United Premier League-mérkőzésen.

„A magyar név nem véletlen, a Durham grófsági szövetségtől kapott információk szerint Herczeg nagyapja 1956-ban távozott Magyarországról, és Angliában telepedett le. Herczeg Ádám – aki információink szerint, ha nem is tökéletesen, de ért magyarul – 2022 nyarán került fel a harmad- és negyedosztályú játékvezetőket tömörítő keretbe, de 2022 áprilisában már egy Rochdale–Walsall meccsen bemutatkozott a League Two-ban” – olvasható a Nemzeti Sport cikkében.

„Herczeg 2022 őszén vezetett először a League One-ban, 2024 márciusában pedig egy Huddersfield–Coventry meccsen a Championshipben is dirigált. A mostani idényben – bár hivatalosan nem tagja a másodosztályú keretnek – újabb hat mérkőzést kapott, ezeken 22 sárga lapot és két pirosat osztott ki. A második ligában hét, a harmadikban 31, a negyedikben 44 mérkőzést vezetett pályafutása során” – olvasható.

„A Premier League mostani idényében öt olyan játékvezető is vezetett, aki nem tagja az élvonalbeli keretnek. Negyedik játékvezetői feladatot pedig olyan játékvezetők is elláttak, akik a Championshipben is kevés rutinnal rendelkeznek” – teszik hozzá.

A Manchester United vasárnapi bajnokiját az ausztrál Jarred Gillett vezeti, a két partjelző Neil Davies és Derek Eaton lesz, míg a videóbírói feladatokat Andy Madley és Craig Taylor látja el.