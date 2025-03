„Kihívták a játékvezetőt, de még akkor se tudta senki, mit videózunk” – elképesztő jelenetek a magyar NB I-ből (VIDEÓ)

Nemcsak a forduló rangadóján, a DVTK–FTC összecsapáson akadtak furcsa jelenetsorok a pályán.

A Megyeri úton 2–2-re végzett egymással az Újpest és a Fehérvár, méghozzá Szabó Bálint bravúros pontmentésével: a vendégek középpályása a 92. perc végén két csel után befelé húzva irgalmatlanul kilőtte a rövid felsőt. A videószoba szigorú szemű ítészei azonban kiszúrni véltek valamit a gólt megelőző szöglet során, így idegtépő pillanatok következtek. Ennél is érdekesebb, amit a gólszerző mesélt utólag az NSO-nak, jelesül, hogy hiába próbált érdeklődni mindenkinél – közte a játékvezetőnél, hogy egyáltalán mit is videóznak pontosan –, maga Bognár Tamás sípmester sem tudta neki megmondani. A bírót végül kihívták a képernyőhöz, hogy döntsön ő. Meg is tette, a szépségdíjas találatot, s ezzel együtt a futballélményt is érvényben hagyta.