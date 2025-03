„Civic konstans emberhátrány, Pesics érthetetlen, Saldanhát a színészválogatottba!” – reagáltak a szurkolók a Miskolcon történtekre

Az izgalmas mérkőzésen több, nem mindennapi eset is borzolta a kedélyeket. Eldar Civic kiállítása után például nem sokkal a Fradi véleményes büntetőt kapott, ennek elvégzésén azonban összekapott Alekszandar Pesics és Varga Barnabás, a szerbet úgy kellett elrángatni a tizenhatosról – Robbie Keane azon melegében le is kapta a pályáról, de még levonulás közben is a stábbal pörölt. A lefújás után maguk a ferencvárosi szurkolók jegyezték meg saját fórumaikon, hogy Pesics viselkedése teljességgel érthetetlen, hiszen Varga a kijelölt tizenegyesrúgó; de akadt, aki továbbment, s egyenesen úgy fogalmazott nagy egyetértésben:

„Civic potenciális emberhátrány minden meccsen. Valamikor »csak« a teljesítményével, ezúttal pedig ténylegesen is.”