Szoboszlait választás elé állították: esküvő vagy bajnoki cím – ezt válaszolta

„Ezek a legboldogabb napjaim a karrieremben, a pályán és azon kívül is. Azt hiszem, a megfelelő emberek vesznek engem körül, és nemcsak a futballt tekintve” – fűzte hozzá.

Szoboszlai a folytatásba felidézte a teljes idényt, a jó és a rossz pillanatokat egyaránt.

„Voltak hullámvölgyek. A Bajnokok Ligája alapszakaszát megnyertük, de utána kiestünk a PSG ellen. Bejutottunk az Angol Ligakupa döntőjébe, de ott meg kikaptunk a Newcastle-tól. Szóval hullámvölgyek jellemezték ezt az intenzív idényt, de természetesen a PL megnyerése volt a fő célunk, és nagyon különleges, hogy sikerült is.”

Elmondta, ennél is több van benne, és hangsúlyozta, hogy most már gyakrabban jár a tizenhatoson belül, így többször van lehetősége gólt vagy gólpasszt jegyezni. Úgy érzi, egy kicsivel talán még többet is fut a pályán, mint korábban.