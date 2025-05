Szoboszlai lehet a mérleg nyelve: újabb magyar válogatott labdarúgó igazolhat Liverpoolba

Nemcsak hazánkban, Angliában is folyamatosan beszédtémát szolgáltat az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth magyar válogatott játékosának, Kerkez Milosnak a jövője, akinek távozását kész tényként kezelik. Az elmúlt hetekben/hónapokban több topcsapattal is összeboronálták már és továbbra is arra van a legnagyobb esély, hogy Szoboszlai Dominik csapattársa lesz Liverpoolban.

Azt hiszem, Kerkez ügye már lezárult

– fogalmazott pár napja egy tévéműsorban az Arsenal legendája, Ian Wright, aki szerint a színfalak mögött már megköttetett az üzlet a Bournemouth és a Vörösök között.