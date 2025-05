Szoboszlai legnagyobb kritikusa belátta, a magyar válogatott játékos minden pénzt megér

Mindeközben az Arsenal legendája, Ian Wright osztja Carragher véleményét a Liverpool nyári transzferstratégiáját illetően, és szerinte is Kerkezre van szüksége a csapatnak, mert ő vele az előrébb tudna lépni.

Hogy ki teszi őket jobbá? Azt hiszem, egy balhátvéd. Azt hiszem, Kerkez. Nem akarok más klubokból játékosokat elvenni, de a Liverpoolnak ezen a poszton erősítenie kell”

– jelentette ki Wright.

Reálisnak kell lennünk. És nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Richard Hughes sportigazgató a Bournemouthtól érkezett. Annó ő vitte Kerkezt is oda, aki azóta is fantasztikus teljesítményt nyújt”

– emlékeztetett Carragher.

„Minden bizonnyal kedveli őt. Biztosan kapcsolatban áll vele és az ügynökével. Szóval úgy látom, ebben a történetben van potenciál” – tette hozzá.

A Liverpool kapcsán egyébként arról is hallani, hogy a Fulham 27 éves amerikai válogatott balbekkjét is kiszemelték. A 21 esztendős magyar válogatott játékos kapcsán pedig arról írnak, hogy a Real Madrid első számú célpontja lett a balbekk poszton, valamint a Manchester City is árgus szemekkel figyeli őt.