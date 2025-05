Nem volt rá szükségük, de a vonalbírótól is kaptak segítséget a világbajnok csehek – Mihalik hatalmas bombagóllal felelt (VIDEÓ)

Ez a mi bulink: teljesen, mindegy, ki az ellenfél, csak rólunk szól, az a lényeg, mi mit csinálunk! Hajrá, Magyarország!”

Ezekkel a szavakkal engedte jégre az öltözőből tanítványait Majoross Gergely, a férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya, nem véletlenül: csütörtök este a világbajnoki címvédő Csehország volt a mieink ellenfele a herningi elit-vb-n – a tisztes helytállás volt a tét hokisaink számára.

Nem is látszott görcsösség a magyar válogatott játékán, amely – igaz, a kapuvasak segítségével is, de – szépen tartotta magát az első harmad végéig, még ha kapura egyáltalán nem is lőttünk. A 18. percben aztán a szerencse is kellett a csehek vezető találatához:

egy kihozott korongunk a rossz ütemben felugró vonalbíróban akadt el a felezővonalnál, ezzel fordult le az ellenfél, minden a magyar játékosok és a stáb arcára volt írva…

A gólszerző az a David Pastrnák, aki az NHL-ben is volt gólkirály, az asszisztot meg a KHL-bajnok Roman Cervenkától kapta – csak hogy tényleg milyen szintet képvisel az ellenfél.

Érdekesség: a DVTK hátvédje, a magyar felmenőkkel bíró, a vb előtt honosított cseh Simon Szathmáry úgy játszott most tétmeccset szülőhazája ellen, hogy nagyapja, Jan Suchy a csehszlovák jégkorong egyik legnagyobb alakjaként olimpiai ezüstérmet nyert, összesen hét világbajnokságon játszott, négy vb-ezüstje és két -bronza volt, a sportág Hírességek Csarnokába is beválasztották.

A csehek egy korongszerzés után a nyitó harmad utolsó percében is betaláltak Jakub Flek zicceréből, a meccs felénél pedig Petr Kodytek saját lecsorgóját vágta be a 3–0-ért. A 46. percben azonban mi is feliratkoztunk az eredményjelzőre:

a vb-újonc Mihalik András irgalmatlanul beágyúzta Vincze Péter lekészítését, keményen dolgozó csapatunk remek gólt szerzett a világbajnoki címvédő ellen, méghozzá a negyedik sorunk révén!

Csehország bivalyerős válogatottja a záró etapban három gyors góllal végül érvényesítette a papírformát, de a mieinknek a 6–1 ellenére sincs szégyenkeznivalójuk, a világbajnok elleni mérkőzés ugyanúgy kalkulált vereség volt, mint az Egyesült Államok és a németek elleni. A kazahveréssel változatlanul 3 pontos, ezzel a nyolcas csoport 6., bennmaradó helyén álló magyar válogatott számára sokkal-sokkal fontosabb lesz a péntek délutáni, 16:20-kor kezdődő Dánia elleni összecsapás.