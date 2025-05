Megelőzte korát a pécsi edzőlegenda – Garami Józseftől búcsúzunk

Pótapa, úriember, pedagógus

Stark Péter, a Győr korábbi válogatott védője:

„Megértettem, hogy képes volt magát hóbortosnak beállítani, hogy levegye a terhet a játékosairól. Semmi nem kerülhette el a figyelmét, a futball nagy tudású szakembere volt. Ez nem egy elhunyt ember dicsérete, hogy többnek mutassam be, mint aki volt. Amikor 2001 tavaszán már hét hónapja nem kaptunk fizetést, egyben tartotta a csapatot, és a szezon végén csak egyetlen pontra volt a bronzérem. Fantasztikus ember volt.”

Bori Gábor, az MTK egykori válogatott középpályása:

„Nekem szinte a pótapám volt Józsi bácsi, nemcsak a futballban, hanem a privát életben is sokat köszönhetek neki. Naprakész voltam vele kapcsolatban, tudtam, hogy betegeskedik, tudtam, hogy bekövetkezhet a legrosszabb, mégis szíven ütött a halála. Gyerekként kerültem kapcsolatba vele, amikor tizennégy évesen a Győr utánpótlásába igazoltam – konkrétan miatta. Segített albérletet keresni, az egyik volt osztálytársánál szerzett nekem szállást, aki egyébként tanárnő volt, és segített az érettségire való felkészülésben is. Józsi bácsira számíthattam a költözködésben is, sőt még pénzt is kérhettem tőle kölcsön. Más idők voltak, barátságosabb, emberibb volt a futball…”

Torghelle Sándor, az MTK volt válogatott támadója:

„Sokat fejlődtem a keze alatt és sokat tanultam arról, hogyan kell kommunikálni a játékosokkal. Megvolt benne a kellő szigor, de pontosan tudta, mennyi teret lehet adni a futballistáknak. Nemhiába a bajnoki címek és az, hogy szövetségi kapitány is volt. Kivételes edzői karrier volt az övé. Biztos vagyok benne, hogy ha külföldön született volna, akkor topcsapatot irányíthatott volna.”