Kibeszélik Gulácsit a németek – a magyar kapus szerint az őszinteség a legfontosabb

Hetek óta téma Gulácsi Péter (és Willi Orbán) jövője az RB Leipzignél, s miután a klub végül az ideiglenesen kinevezett Lőw Zsolttal sem tudta elérni az alapcélt, vagyis a Bajnokok Ligája-indulást érő helyet, tovább sokasodnak a kérdőjelek a lipcsei magyarok körül.

Hogy a kudarcos szezon után a Red Bull alapos keret- és költségátalakításba kezd, eddig sem volt titok, és ennek áldozatul eshetnek honfitársaink is. Noha Gulácsinak 2026 nyaráig van érvényes szerződése a lipcseiekkel, több szurkolói portál is tudni véli már, hogy a következő idényben már a fiatal belga kapus, Marteen Vandevoordt lesz az első számú hálóőr, helyettese pedig a jelenleg még a testvércsapatban, az RB Leipzigben védő Jan Blaswich. A horrorsérülése után parádés teljesítménnyel visszatérő Gulácsi már korábban is beszélt arról, hogy nem tervezi elhagyni a Lepiziget, és ezt most a Sport Bildnek is megerősítette.