Ez lehet Magyarország útja: Dániát és Norvégiát kell utolérni

A szurkolók reagáltak Hári szavaira, ők így látják a magyar válogatott helyzetét:

„Először a norvégok szintjét kellene elérni, az belátható távolságra van. A dánoktól még eléggé messze vagyunk.”

„Először is meg kellene tanulni: gyorsan korcsolyázni, pontosan passzolni, korongot lekezelni, normálisan kapura lőni. Nem Háriéknak – nekik ez a hajó már elment –, hanem a gyerekeknek. Aztán majd valamikor, valaha...”

„Már most megkockáztatom, jövőre is bent maradunk. Megverjük vagy az olasz, vagy a brit csapatot és elég is lesz. De Szlovénia ellen is lehet esély minimum egy pontra.”

„Nem irreális Hári János óhaja. A norvégokkal majdnem egy szinten vagyunk és a dánokat is elkaptuk mostanában egyszer-kétszer...”

„A csapatból hiányzott öt meghatározó játékos. Sofron István, Stipsicz Bence, Bartalis István és Varga Balázs sérülés, Sebők Balázs pedig mentális okok miatt maradt ki a keretből. Négyen közülük csatárok, egyedül Stipsicz hátvéd. A mezőny kis és közép csapatai között nem volt még egy olyan válogatott, amelynek a legjobb nyolc hokisa közül öt hiányzott.”

„Bent kell maradni folyamatosan az elitben, ez a reális cél. Ha az oroszok és fehéroroszok visszajönnek, akkor még nehezebb lesz…”