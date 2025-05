Óriási siker Stockholmban: Magyarországnak adták a 2026-os világbajnokságot!

Magyarország ad otthont a 2026-os női divízió I/A jégkorong-világbajnokságnak – döntött a nemzetközi szövetség (IIHF) stockholmi kongresszusán pénteken. A magyar szövetség (MJSZ) honlapjának pénteki hírében jelezte,

hogy egy torna rendezésére pályázott, és ezt a jogot most el is nyerte.

Legutóbb 2019-ben volt Magyarország házigazdája a női divízió I/A vb-nek, és akkor a csapat története során először feljutott az elitbe. A jövő évi torna pontos helyszíne és időpontja később derül ki. Azt viszont lehet tudni, hogy a világbajnokságon a magyarokkal együtt az elitből áprilisban kiesett Norvégia, valamint Szlovákia, Franciaország, Kína és a feljutó Olaszország lesz a házigazda csapat ellenfele.

„Mindenki azt szeretné, ha visszajutnának a lányok a divízió I/A-ból az A csoportba, ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy most már csak egy csapat fog feljutni, tehát sokkal nehezebb lesz kivívni ezt – emelte ki Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorongszövetség elnöke. Rámutatott: az elmúlt évek tendenciája alapján a divízió I/A mezőnye hasonló erejű csapatokból áll. – Kiélezett lesz minden mérkőzés, az adott napi formától is függ, ezért is tartottuk fontosnak, hogy megpályázzuk az eseményt, hiszen így valamennyi beleszólásunk van abba, hogy milyen sorrendben játsszuk a mérkőzéseket és milyen időpontokban. Egy picit talán tudunk segíteni a lányoknak ezzel.”

A nemzetközi szövetség pénteken, stockholmi kongresszusán arról is döntött, hogy a 2029-es férfi elit vb-t Szlovákiában, Pozsonyban és Kassán rendezik. Az már korábban ismeretes volt, hogy a jövő évi vb-nek –amelynek a magyar válogatott is résztvevője – Svájc (Zürich, Fribourg), a 2027-esnek Németország (Mannheim, Düsseldorf), a 2028-asnak pedig Franciaország (Párizs, Lyon) lesz a házigazdája.

A férfi U20-asok – aki a divízió I/B-be estek ki – decemberben Milánóban játszanak az olaszok, a japánok, az észtek, a lengyelek és a litvánok ellen. Az első helyett jut fel a divízió I/A-ba, az utolsó kiesik a II/A-ba. Ez a vb lesz a 2026-os olimpia egyik tesztversenye.

A férfi U18-asok 2026 áprilisában Krynicán játszanak a divízió I/A-ban Svájc, Ukrajna, Kazahsztán, Szlovénia és a házigazda Lengyelország válogatottjával. Az U18-as nők feljutásuk után az elitben érdekeltek 2026. január 10–18. között. A helyszín a kanadai (új-skóciai) Sydney és Membertou, a csoportellenfelek pedig Kanada, Svédország és Svájc.

(MTI)