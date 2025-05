„Vagy tízen kihordtak egy szívinfarktust” – erre a repülőútra örökre emlékezni fognak a magyar hősök

Az első gondolatom az, hogy szerintem vagy tízen kihordtak egy szívinfarktust, amíg itt néztük a meccset”

– jegyezte meg viccesen a honi szövetség videójában Erdély.

„Reméljük, egy kis késéssel is, de hazamehetünk és ott is tudunk ünnepelni. Úgyhogy óriási a boldogság!”



A magyarok a svájci–kazah meccs alatt a repülőgépen ültek, hazafelé tartva Budapestre. Majoross Gergely még az elutazás előtt elmondta a Magyar Távirati Irodának, amit kitűztek maguk elé – a bennmaradás mellett –, azt nem érték el, nagyon sok munka vár még rájuk addig, hogy az élvonalban is megállják a helyüket.

Az MTI-nek kiemelte, bár az országhatárokon belül biztos nem tudják megoldani az összes feladatot, de hazai környezetben is törekedni kell a hatékonyabb munkára.

„Az lenne jó, ha minél több játékosunk szerepelhetne topbajnokságokban. Most is vannak olyanok, akik svéd vagy finn felnőtt, illetve junior bajnokságokban játszanak, de a számukat növelni kell. Az is pozitívum, hogy a Ferencváros második csapatként csatlakozhat az osztrák ligához. Ezekkel együtt azt hiszem, hogy »mélyebben«, már a 15 évesek és fiatalabbak képzését tekintve kell hatékonyabbak lennünk” – nyilatkozta Majoross, aki a norvégok elleni meccs napján ünnepelte 46. születésnapját.

Hangsúlyozta, hogy a kazahok elleni győzelem sok szempontból ideális körülmények között született, volt előtte két mérkőzés és egy pihenőnap, a többi találkozón a közvetlen élvonallal, a cseh és a svájci csapattal meccseltek, és másnapokon, pihenő nélkül jött a dánok és a norvégok elleni összecsapás.

Azt látni kell, hogy ha a mostani állapotunkban százszázalékot nyújtunk, mindenre összpontosítunk és emocionálisan is topon vagyunk, akkor is a kiemelt válogatottak helyzetét csak megnehezíteni tudjuk, ilyen volt például a címvédő csehek elleni meccs. Ha viszont valami hibádzik, fáradtak vagyunk vagy testben, vagy lélekben, és rossz döntéseket hozunk, akkor máris csúnya vereség lehet a vége, mint történt ez a svájciak vagy a dánok ellen. Most azért kell dolgoznunk, hogy csökkenjen a távolság a nagy csapatok és köztünk, míg a hozzánk közelebb állokkal még versenyképesebbek legyünk”

– tette hozzá.

Megjegyezte, hogy a csehek, a kazahok és a norvégok elleni találkozókra büszkék lehetnek, ugyanakkor nem mindig tudtak úgy játszani, ahogyan szerettek volna, ahogyan azt elvárták maguktól.

Majoross Gergely – az 1930-as években dolgozott Lator Géza és Minder Frigyes után – a harmadik magyar szakember, aki elit vb-n irányíthatta a válogatottat. A második világháborút követően a 2009-es vb-n a kanadai Pat Cortina, a 2016-oson honfitársa, Rich Chernomaz, a 2023-ason pedig az amerikai Kevin Constantine volt a szövetségi kapitány, de egyikük sem tudta benntartani a gárdát.

A szurkolók így reagáltak a hokitörténelemre!

„Amiért ment a csapat és kísérte őket a szép számú szurkolói brigád, az elérték, ehhez jár a gratuláció! Lehet fanyalogni a sok zakó miatt, de nem érdemes – történelmet írt a csapat! Az más kérdés, hogy a jövőben hogyan tudunk majd közelebb kerülni a nagyokhoz, ha egyáltalán tudunk. Most viszont engedjük ünnepelni a srácokat! Megverték Kazahsztánt és ez bennmaradást ért! Gratulálunk!”

„Ezt kiérdemeltük én azt mondom. Egy részét ezen a vb-n, a másik felét meg visszakaptuk a sorstól, amit elvett tőlünk (2018 Budapest, 2023 Tampere)”

„Nekünk történelmi pillanat, sokat kell belőle tanulni. A lényeg, hogy az elitbe felkerüléshez nem kell éveket várni. Erre lehet építeni. Gratula, srácok, nem voltak szép meccsek, de az emlékek azok maradnak örökre!!!”

„Azért Svájc elciterázott a magyarok idegein! Hajrá, Magyarország!”

„Gratulálok az egész csapatnak! Aki ismeri ezt a sportágat és tudja, mennyi igazolt hokisunk van és mennyi pályánk a többi hokis országhoz képest, csak az érezheti át, hogy ez mekkora siker!”

Az IIHF cikkében megjegyezte, hogy a magyar válogatott története során először maradt bent az elitben, és hozzátette, hogy az 1930-as évek után másodszor történik meg az a nemzeti csapatunkkal, hogy egymás utáni esztendőkben a legerősebbek között szerepelhet, ugyanis az akkori rendszerben még nem lehetett kiesni.

A kazahok mellett a franciák búcsúztak a 16-os mezőnytől, jövőre pedig Nagy-Britannia és Olaszország játszhat helyettük a legjobbak között.

Fotó: Magyar Jégkorong/Facebook