Előkerült a magyar válogatott peches klasszisa, Norvégiában jelentették be – nem is akárhogyan! (VIDEÓ)

Tavaly januári térdsérülése óta nem sok mindent lehetett tudni Máthé Dominikről.

A magyar kézilabda-válogatott átlövőjének rendkívül balszerencsésen alakultak az elmúlt évei: előbb a PSG-be igazolása előtt szakadt el a keresztszalagja 2022 februárjában, majd a tavaly januári Európa-bajnokságon ismét súlyos térdsérülést szenvedett – ekkor pedig már egy másik nagycsapattal, a lengyel Kielcével volt szerződése.

Noha a franciáknál térdműtétje és hosszú rehabilitációja után a 2022/23-as és az azt követő idényben is pályára tudott lépni – így hivatalosan kétszeres francia bajnok –, a Kielce ezt már nem vállalta be, az újabb operáció után elálltak a kontraktustól. Máthé végül az újabb hosszú kényszerkihagyás után egy másik egykori klubjánál, az Elverumnál bukkant fel csütörtök délután: a norvég együttesnél még a PSG előtt, 2020 és 2022 között játszott, két-két alkalommal megnyerve a norvég bajnokságot és kupát is.

Az Elverum megadta a módját a bejelentésnek: közösségi oldalán „A magyar erő visszatér!” felütéssel harangozták be a rehabilitációja után láthatóan jó erőben lévő Máthét egy sokatmondó videóval.

A 45-szörös, két vb-t és három Eb-t megjárt magyar válogatott jobbátlövő szerződése idén nyártól szól majd egy idényre.

(Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI)