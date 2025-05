Botrány a sportkongresszuson: Magyarország is kivonult

Döbbenetes események zajlottak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) asuncióni kongresszusán, Paraguay fővárosában – írta a Magyar Nemzet. A FIFA elnöke, Gianni Infantino jelentős késéssel érkezett meg, ami miatt számos küldött, köztük Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke, valamint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin és több európai delegált elhagyta a tanácskozást. A The New York Times részletes cikkben számolt be az eseményekről:

a botrány akkor csúcsosodott ki, amikor Ceferin és a brit, belga, német, ciprusi, montenegrói, román, valamint magyar küldöttek kivonultak, miután órákig várták Infantinót.

A FIFA-elnök bocsánatkéréssel kezdte a kongresszust, ám ez nem csillapította a felháborodást. A kivonulók, köztük Dejan Savicevic, a Montenegrói Labdarúgó-szövetség elnöke, nem tértek vissza.

Infantino késését azzal indokolta, hogy Dohában, Katarban tárgyalt a 2034-es szaúd-arábiai világbajnokság képviselőivel és Donald Trump amerikai elnökkel, hangsúlyozva, hogy ezek a találkozók kulcsfontosságúak voltak a 2026-os, részben amerikai rendezésű világbajnokság előkészítése szempontjából.

A Norvég Labdarúgó-szövetség elnöke, Lise Klaveness azonban kiábrándítónak nevezte a helyzetet, kiemelve, hogy a FIFA legfontosabb eseményén 210 tagszövetség várt professzionális vezetésre. Különösen meglepő, hogy az angol szövetség elnöke is távozott, miközben Anglia a 2035-ös női világbajnokság rendezésére pályázik. Mark Bullingham, az angol szövetség vezérigazgatója azonban a teremben maradt, hogy biztosítsa a szavazati jogukat.