Zűrös hét: magyarokra támadtak Romániában, életmentő műtéteket kellett végrehajtani a fradistákon

Csak a szokásos: magyarellenes provokáció Pozsonyban

Nem a határon túli magyar klubok és szurkolók ünnepi hete volt ez: a brassói incidens után Pozsonyban is előkerült a magyarellenes kártya. Északi szomszédainknál ezúttal is a rendszeres provokálónak számító Slovan-ultrák részéről érkezett a menetrendszerű balhé, szokás szerint a Dunaszerdahely elleni rangadón. Csakhogy a DAC vezetése nem hagyta annyiban a dolgot: büntetőfeljelentést tettek, valamint hivatalos panaszt nyújtottak be a szlovák szövetség mellett olyan nagy nemzetközi szervezeteknek is, mint az UEFA és a FARE – remélhetőleg eredménnyel.