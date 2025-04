Botrány Romániában: huligánok ütötték-verték a Székelyudvarhely magyar játékosait

A Magyar Nemzet talált rá a Székelyhon.ro cikkére, melyben egyrészt tudósítottak a román harmadik liga rangadójáról, a Brassói SR Municipal–Székelyudvarhelyi FC találkozóról, melyet a vendégek nyertek meg 1–0-ra. Másrészt a lefújással nem értek véget a történések, ugyanis a hazai ultrák nehezen viselték a vereséget, és

magyargyűlöletbe fojtották bánatukat.

Az egész úgy kezdődött, hogy egy brassói „szurkoló” berohant a pályára, és megütötte Bara Leventét, majd Berkeczi Csongort is, előbbinek a szája is felszakadt. Másoknál is próbálkozott, de a biztonsági őrök sikeresen megfékezték.

Ezzel persze rendesen feltüzelte a többieket, úgy

20 huligán törhette át a kerítést, és rátámadtak a székelyudvarhelyi játékosokra – közben a lelátón maradtak magyarellenes rigmusokat kántáltak.

A biztonsági erőknek ekkor már komoly kihívást okozott az őrjöngők megfékezése, ezért a labdarúgók az öltözőbe menekültek.

A Magyar Nemzet a játékvezető jegyzőkönyvét is lefordította:

A záró sípszó után egy néző a lelátóról a pályára futott, és az ellenfél játékosai felé vette az irányt, majd brutálisan megütötte az egyik futballistát. A biztonsági őrök közbeléptek és kivezették a férfit.

Ezt követően a hazai csapat körülbelül 20 szurkolója lépett be a játéktérre és megtámadták a vendégcsapat játékosait. A Székelyudvarhely futballistái félelmükben az öltözőbe menekültek. A csendőrség és a biztonsági erők beavatkoztak a rend helyreállítása érdekében.

A hazai csapat lelátójáról a lefújás után többször is „rohadt Magyarország” skandálás hallatszott.

A tomboló ultrákat tehát végül a csendőrök és a rendőrök fékezték meg együttes erővel.

Fotó: liga2.ro