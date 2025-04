Robbie Keane ennél is többet szeretne a Fraditól; Újpesten az elmúlt 10 évben ilyet nem láttak

„Eszméletlen sok sérülés, betegség, még a csapatorvosok is azt mondták, az elmúlt tíz évben nem tapasztaltak ilyet. Viszont ma fittek és egészségesek voltunk, jól teljesítettünk egy erős ellenféllel szemben, de arra nem volt elég, hogy ma sikeresek legyünk. Mindennek az az alapja, hogy a játékosok higgyenek az elvégzett munkában. Ha objektíven nézzük a találkozót, az első tizenöt percben csak egy csapat volt a pályán, kiválóan kezdtünk. A második félidőre is elszántan jöttek ki a srácok, próbáltak letámadni, benne maradni a meccsben.

Ez a mentalitás jellemzi őket, de győzelem nélkül nagyon nehéz, az kellene az önbizalomhoz. Reméltem, hogy erre ma sor kerül, de sajnos nem jött össze. Ennek ellenére muszáj pozitívnak maradnunk.

A Ferencváros trénere, Robbie Keane ezzel szemben pályafutása második magyar derbijén is győzelmet aratott, csapata ezzel már két pontra megközelítette az éllovas Puskás Akadémiát.

„Lendületben vagyunk, de egy edző mindig többet és többet szeretne. Az első félidő jól sikerült, a második azért hagyott kívánni valót maga után. Voltak pontatlan passzok, könnyen adtunk el labdákat, nem alakítottunk ki elég helyzetet. Talán a mai meccs nehezebb volt, de mind a kettőn jól éreztük magunkat. Fontos, hogy ma sikerült kapott gól nélkül nyernünk, elégedett lehetek a teljesítménnyel.”

A szerdai meccshez hasonlóan ismét a Fradi 19 éves középpályása, Tóth Alex volt a mezőny egyik legjobbja, ezúttal egy gólpasszt is adott Alekszandar Pesicsnek, de az első gólt előtt is ő adta be a labdát. A találkozó után elárulta, hogyan tudták meg a mérkőzés előtt, hogy a Puskás Akadémia csak döntetlenre végzett az MTK-val, így győzelmükkel két pontra közelíthették meg az éllovast.