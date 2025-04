„Nem vele van a baj, hanem az autónkkal” – nyilvánosan szállt bele saját csapatába a világbajnok

Csakhogy itt jön a de.

A Red Bull ugyanis az elmúlt években gyakorlatilag teljes mértékben Verstappenre szabta az autóit (is), olyannyira, hogy az excsapattársak közül sorrendben Pierre Gasly, Alexander Albon, majd Pérez is elvérzett ezen, hiába voltak jóval tapasztaltabbak a korábban mindössze 13 F1-es futamot teljesítő Lawsonnál.

Sokan éppen emiatt már a bejelentéskor sem értették, hogy ha már almon belülről, a második csapatból hoz utánpótlást a Red Bull, akkor miért nem azt a japán Cunoda Jukit ültették át Pérez helyére, aki már négy szezont lehúzott a legmagasabb szinten – és aki végül most felváltotta Lawsont a Japán Nagydíj előtt (nem kis részben a Red Bull motorszállítója, a Honda lobbijának köszönhetően).

Cunoda Juki éppen a Japán Nagydíjon mutatkozhat be, hazai közönség előtt / Fotó: Phillip Fong/AFP

A ballépést tulajdonképpen a Red Bull Racing főnöke, Helmut Marko sem szépítette, amikor a múlt héten nyilvánosan beismerte, hibát követtek el Lawson kiválasztásával. Ám többek szerint a mostani pilótacserével is – és itt jön az újabb csavar! Az történt ugyanis, hogy a korábban a Caterhammel az F1-ben is megforduló, jelenleg szakértőként dolgozó Giedo van der Garde az egyik közösségi platformon újabb „pániklépésként” értékelte Lawson leváltását, a posztot pedig maga a honfitárs, Max Verstappen is kedvelte. Ha ez nem lenne elég, később ország-világ előtt ki is fejtette az eset kapcsán abbéli véleményét, hogy itt bizony nem a pilótákkal van a legnagyobb baj, amivel persze csak még jobban kiborította a bilit:

„Nem véletlenül lájkoltam a kommentet, ami önmagáért beszél. Úgy gondolom, a fő problémánk az, hogy az autónk nem tart ott, ahol tartania kéne, és ezt mindenki tudja. Amint az autó általánosságban versenyképesebbé válik, és könnyebben vezethetővé, az a második autót is egyből húzza majd magával.”

Ha már lúd, legyen kövér alapon Lewis Hamilton is bírálta a rivális döntését, szintén bevédve a megalázó helyzetbe hozott Lawsont. „Lehetetlenség teljesen felülkerekedni egy olyan autón, amelyet köztudottan nem a legkönnyebb vezetni. Az, hogy mindössze két versenyt adtak neki, meglehetősen durva” – fejtette ki véleményét a hétszeres világbajnok, aki egyébként a csapatváltás után ugyancsak küzd a saját autójával, a Ferrarival – kínos magyarázkodásba is kellett fognia, hogy letagadja azokat a vádakat, melyek szerint a szezonnyitó 10. helye és a legutóbbi kizárása után azt találta mondani, hogy máris elvesztette a hitét az új versenygépben.

Lewis Hamilton ferraris pályafutása sem egy fáklyás menet egyelőre / Fotó: Greg Baker/AFP

Ami jelenleg biztos, hogy a hétvégi Japán Nagydíjon már a Lawsont felváltó Cunoda ül majd a második számú Red Bull-autóban. Ami viszont óriási kérdés e ponton, hogy a hazai közönségkedvenc képes lesz-e érdemi előrelépést produkálni Lawshonhoz képest annak tudatában, hogy a versenyhétvégét megelőzően saját bevallása szerint is csak szimulátorban vezette a Red Bull új gépét, a meglehetősen problémásnak és nehezen kezelhetőnek tűnő RB21-et…

Nyitókép: Red Bull Content Pool