„Nem kérdés, hogy képesek fordítani” – megint csoda kellene a Real Madridtól a Bajnokok Ligájában

Tisztában vannak ezzel az ESPN elismert szakírói is, akik közül hárman úgy vélik, Carlo Ancelotti együttese megfordíthatja még ezt a párharcot, egyikük azonban a múltbéli nagy feltámadások ellenére azt gondolja, a legrangosabb európai kupasorozatot (BEK, BL) eddig 15-ször megnyerő Real Madridnak ezúttal nincs visszaút – őket idézzük most!

Nem az a kérdés, hogy a Real Madrid képes-e ledolgozni háromgólos hátrányt – mert képes –, hanem az, hogy az Arsenal tudja-e olyanná formálni a visszavágót, amilyet a címvédő valószínűleg utálna

– írta James Olley, utalva arra, hogy a londoni alakulat a magabiztos előnye birtokában a madridi meccsen megengedheti magának majd azt, hogy lemond a labdabirtoklásról és kontratámadásokra rendezkedik be. Ez aligha ízlene a Realnak, melynek a világklasszis csatárai (Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo) akkor lubickolnak igazán, ha sok a szabad terület előttük. „Mindent összevetve, ha a madridiak hamar megszerzik a vezetést, akkor könnyen el tudom képzelni, hogy az Arsenal játékosai bepánikolnak, már csak azért is, mert a hátvédsorban William Saliba mellett nem lesz ott Gabriel Magalhaes, aki stabilitást adhatna a védelemnek” – összegezte gondolatait Olley.

Gabriele Marcotti szerint az Arsenaltól nem lenne jó ötlet, ha az első percektől csak a védekezéssel foglalkozna, már csak azért sem, mert a balhátvédje, a 18 éves Myles Lewis-Skelly nemzetközi szinten még rutintalan, az egyik belső védője, a Gabrielt helyettesítő Jakub Kiwior pedig nem tartozik a legmegbízhatóbb hátvédek közé.

Mindannyian okosabbak vagyunk annál, hogy már most eltemessük a Real Madridot, de nyilvánvalóan monumentális küldetés vár rá

Mikel Arteta Arsenalja ebben a szezonban sokkal stabilabban védekezik, és komfortosan érzi magát a labda nélkül is, emellett a két szélsőjében, Bukayo Sakában és Gabriel Martinelliben megvan a sebesség, amit a kontráknál ki is tudnak használni. (…) Nem lenne okos gondolat túlságosan korán és túlságosan mélyen beállni a saját kapujuk elé. A Real Madrid a semmiből is képes gólt szerezni, és ha az első 20-25 percben betalál, s megint megidéz a Bernabéu szelleme, akkor az Arsenal szurkolóinak olyan estéje lehet, mely során nagyon lassan telik majd az idő” – fejtegette Marcotti.

JUDE BELLINGHAM, A REAL MADRID KÖZÉPPÁLYÁSA A VISSZAVÁGÓ ELŐTT:

„Az elmúlt napokban a leggyakrabban használt szó az öltözőben a »remontada« (magyarul: feltámadás) volt. Amikor a meccs után felültünk a buszra Londonban, már akkor mindannyian úgy gondoltuk, hogy képesek vagyunk megfordítani a párharcot. Azzal a mentalitással fogunk kimenni a pályára, hogy csak a fordítás lehetséges. Annak ellenére, hogy három–nullára kikaptunk az első mérkőzésen, mindenki úgy véli, továbbjuthatunk még – ilyesmi kizárólag a Real Madrid esetében fordulhat elő.”

Marcotti úgy véli, a Real Madridnál hibát követtek el azzal, hogy Toni Kroos visszavonulása után nem szerződtettek egy játékszervező középpályást, valamint Éder Militao sérülését követően januárban egy új középhátvédet sem, továbbá a vezetőség azzal sem könnyítette meg Ancelotti dolgát, hogy Vinícius és Rodrygo mellé leigazolt egy harmadik olyan támadót Mbappé személyében, aki a bal szélen szeret játszani.

„Annak ellenére, hogy a Real Madrid gyengén játszott és sok hibát vétett az első meccsen, az Arsenal csak két abszurd szabadrúgásgóllal és egy ritkán látható Merino-lövéssel tudta legyőzni. Thibaut Courtois több szenzációs védést is bemutatott, de a három kapott gól összesített xG-je (a helyzetek minősége szerinti várható gólmennyiség – a szerk.) csupán 0.14 pont volt. Szóval a párharc még nem dőlt el” – tette hozzá Marcotti.

A REAL MADRID LEGNAGYOBB HAZAI FORDÍTÁSAI A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN

Real Madrid–Wolfsburg 3–0 (2016, negyeddöntő): A blancók a 2–0-s idegenbeli vereség után otthon Cristiano Ronaldo triplájával nyertek, így 3–2-es összesítéssel továbbjutottak.

Real Madrid–PSG 3–1 (2022, nyolcaddöntő): A spanyol sztáralakulat a Párizsban elszenvedett 1–0-s vereség után otthon is vesztésre állt (Kylian Mbappé lőtte a PSG gólját a párharc első és második meccsén is), ám Karim Benzema mesterhármasával fordított, és kiharcolta a továbbjutást.

Real Madrid–Chelsea 2–3 (2022, negyeddöntő): A királyi gárda idegenben 3–1-re megverte a Chelsea-t, a visszavágón azonban 3–0-s hátrányba került – s ekkor kiesésre állt –, ám ezután Rodrygo szépített, majd a hosszabbításban Benzema is betalált (2–3), így a Real jutott tovább.

Real Madrid–Manchester City 3–1 (2022, elődöntő): A Real Madrid az Etihad Stadionban 4–3-ra kikapott, és hazai pályán is vesztésre állt (összesítésben ekkor már 5–3 volt az állás az angol csapat javára), de Rodrygo a 90. és a 91. percben szerzett gólokkal hosszabbításra mentette a meccset, majd a ráadásban Benzema egy értékesített tizenegyessel továbblőtte a királyi együttest a döntőbe.

Real Madrid–Bayern München 2–1 (2024, elődöntő): A müncheni 2–2 után a Bernabéuban Alphonso Davies találatával a második félidő közepén a Bayern szerezte meg a vezetést, de a hazaiak Joselu 88. és 91. percben elért góljaival fordítottak, és bejutottak a döntőbe.

„Az Arsenal most már óriási favoritja a továbbjutásnak, de amikor a visszavágót a Bernabéuban rendezik, akkor semmiképpen sem lehet leírni a Real Madridot. Történtek már furcsa dolgok ebben a stadionban, és ez az Arsenal játékosainak fejében is át fog futni, pláne akkor, ha hamar gólt kapnak – írta Mark Ogden. – Ez a mérkőzés legalább annyira szól majd arról, hogy az Arsenal megőrizze a hidegvérét, mint hogy a Real Madrid ledolgozza a háromgólos hátrányát. Arteta csapata tapasztalatlan még a Bajnokok Ligája ezen fázisában, szurkolok neki, hogy továbbjusson, de nehéz menet lehet.

Ott voltam az Anfielden 2019-ben, amikor a Liverpool a 3–0-s idegenbeli veresége után otthon 4–0-ra megverte a Barcelonát az elődöntőben. Az a párharc is lefutottnak tűnt már, s ha a Liverpool képes volt fordítani, akkor a Real Madridnak is sikerülhet a szupersztár csatáraival.”

Az ESPN szakírói közül Julien Laurens az egyetlen, aki úgy gondolja, a királyi gárdának nincs már esélye a továbbjutásra – meg is indokolta, hogy miért.

„Az egész idényben figyelem a Real Madridot a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában és a spanyol Király-kupában is, a hazai és az idegenbeli meccseken egyaránt, éppen ezért nem hiszem, hogy megfordíthatná a párharcot, mert amit Londonban láttunk tőle, az a teljes szezonjára jellemző. Kiegyensúlyozatlan és szétesett a csapat, amikor nincs nála a labda. A támadósorukban hihetetlen tehetségek vannak, de hiányzik az összhang és a kidolgozott játékstílus. Nem elég intenzív a csapat, nem fut keményen, nem gyakorol nyomást az ellenfelekre – és ezen a szinten ez nem elég – szögezte le Laurens. – Mbappé természetesen képes lehet mesterhármast elérni a visszavágón, Vinícius nyilvánvalóan át tudja majd játszani a bal szélen Timbert, de azt nem hiszem, hogy a Real megúszná kapott gól nélkül a mérkőzést, és abban sem vagyok biztos, hogy irányítani tudja majd a játékot. Az Arsenal Európa egyik legjobb csapata a labda nélkül, ráadásul most kényelmes is a helyzete – ez jelentheti szerdán a különbséget.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

Április 16., szerda

21.00: Real Madrid (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+)

Az első mérkőzés eredménye: 0–3

21.00: Internazionale (olasz)–Bayern München (német) (Tv: Sport1, RTL+)

Az első mérkőzés eredménye: 2–1