Szenzációs, káprázatos! Bődületesen nagy szabadrúgásgólokkal került a kiesés szélére a Real Madrid (VIDEÓ)

2025. április 08. 23:17

A másodiknál még a csapattársak is a fejüket fogták, akkora gólt rúgott Rice, aki ezzel be is jelentkezett a Puskás-díjra.

Az Arsenal a Real Madridot, az Internazionale a Bayern Münchent győzte le a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán kedden. Az egyik legjobban várt párharc első mérkőzésére Észak-Londonban került sor. Az Arsenal a helyzetek minősége alapján akár már az első félidőben megszerezhette volna a vezetést, de az első gólra a fordulásig várni kellett. Az 58. percben aztán Declan Rice David Beckhamre emlékeztető mozdulattal tekerte a labdát a kapuba. Micsoda szabadrúgásgól volt (1–0)! (VIDEÓ ITT) Az Ágyúsok ezt követően beszorították a Madridot, a 67. perc környékén többször is célba vették Thibaut Courtois kapuját, de vagy a kapus, vagy egy védő mindig menteni tudott. Aztán a 70. percben ismét Rice készülődött szabadrúgásra. Nekifutott és még az előzőnél nagyobb gólt lőtt (2–0). (VIDEÓ ITT) Nem telt el sok idő, és Mikel Merino már a harmadik Arsenal-találatot jegyezte (3–0). A folytatásban az eredmény már nem változott, így Mikel Arteta együttese nagyon nagy győzelmet aratott, és háromgólos előnyt harcolt ki a spanyolországi visszavágóra. A nap másik mérkőzésén az Inter 2–1-re nyert a Bayern vendégeként, itt az első gól volt szemet gyönyörködtető. (VIDEÓ ITT)

Labdarúgó Bajnokok Ligája

Negyeddöntő, 1 mérkőzés

Kedd

Arsenal (angol)–Real Madrid (spanyol) 3–0

21.00: Bayern München (német)–Internazionale (olasz) 1–2 Szerda

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Barcelona (spanyol)–Borussia Dortmund (német) Fotó: Adrian Dennis/AFP

