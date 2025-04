„Nekik többet érek” – kikosaraztak egy komoly ázsiai érdeklődőt Felcsúton

A hét legnagyobb rangadója következik a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban: az 52 ponttal második helyen álló Puskás Akadémia a nála egy egységgel kevesebbet gyűjtő, és ezzel a tabellán harmadik Paks otthonában lép pályára szombaton 20.30-kor. A bajnoki címért zajló versenyfutás szempontjából (az éllovas Ferencvárosnak 53 pontja van) sorsdöntő mérkőzéssel kapcsolatban Nagy Zsolt, a vendég felcsútiak 29-szeres válogatott játékosa adott hosszabb interjút az m4sport.hu-nak.

„Év elején nem számított erre senki. Ha elénk tettek volna egy papírt, hogy az idény végén dobogón leszünk, szerintem mindenki aláírta volna. Még van hat meccs és elég kiélezett a vége, úgyhogy bármi megtörténhet” – mondta a 31 éves bal lábas futballista.

Kiemelte: mindhárom csapat játszik még egymás ellen –

április 19-én Paks–Puskás;

május 3-án FTC–Puskás, míg

május 10-én Paks–FTC

bajnokit rendeznek.

Harmadik már rossz szájízzel lennék, második még azt mondom, hogy oké, de azt érzem, bennünk van, hogy megfogjuk a Fradit a végén, úgyhogy kiélezett lesz a vége.

Mondhatjuk, hogy a Ferencvárosnak hosszabb a padja, nálunk több sérült is van, ez befolyásolja a kezdőnket és a játékunkat, mert kulcsemberek sérültek a csapatból, ezért többet kell forgatnunk. Szeretjük a kihívásokat, és ez most mindenképp az” – fogalmazott.

Forrás: m4sport.hu

Nagy többek között arról is beszélt, hogy minden tekintetben próbálja fejleszteni magát: különedzéseket végez, dietetikussal dolgozik együtt, mindenre odafigyel, hogy ki tudja hozni magából a maximumot.

Kitért arra is, hogy decemberben 2028-ig meghosszabbította szerződését a PAFC-cal – az érvényes kontraktusa lejártakor már 35 esztendős lesz. A sportportál rákérdezett, a felcsúti együttesnél szeretné-e befejezni a pályafutását.

„Persze, elképzelhető, de nem szeretném még akkor sem abbahagyni. Jól érzem magam fizikálisan, jó eredményeim vannak – már ami a futóteljesítményt illeti –, ennél még többet is érzek magamban. Remélem, a klub is így áll ehhez, de ez látható is, mert elég hosszútávú szerződést tudtam aláírni, úgyhogy számítanak rám, ezt pedig próbálom meghálálni a pályán mutatott teljesítményemmel. Elképzelhető, hogy maradok, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. Ha netán bajnokok lennénk, ilyen gól és gólpassz-számmal is lehet, hogy lesznek megkeresések” – közölte Nagy Zsolt, majd hozzátette:

„Ázsia felől volt komolyabb érdeklődés, de a klub azt mondta, nekik többet érek.”

Mint ismert, az OTP Bank Liga jelenlegi kiírásában ő az egyetlen játékos, aki két számjegyű gólt és gólpasszt jegyez (10-10) – a számok alapján tehát a mostani a balszélsőként és balhátvédként egyaránt bevethető labdarúgó legjobb idénye.

A paksi meccsel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy „az lesz a döntő, hogy egyénileg miként állnak hozzá”. Nagyon nehéz összecsapásra számít, de ha mindenki a maximumához közel teljesít, akkor idegenben is nyerhet a Puskás.”