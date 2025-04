Kubatov egyelőre elképzelni sem tudja – jöhet az évezred legkínzóbb végjátéka

A közelmúlt befutói

Tavaly 16 ponttal nyert a Fradi a két csapat előtt, de akkor az atomvárosiak voltak a második helyen, 2023-ban hat ponttal előzte meg a zöld-fehér gárda a jelenleg sereghajtó kecskemétieket, illetve a DVSC-t.

Egy évvel korábban 12 ponttal győzött a Fradi a Kisvárda, valamint a Puskás Akadémia előtt, 2021-ben kereken húsz ponttal utasította maga mögé a felcsútiakat és a fehérváriakat a rekordbajnok, a világjárvány berobbanásának évében 13 pontos előnyt ünnepelhetett a Szerhij Rebrov együttese a Fejér vármegyei üldözők előtt. A mostani sorozat első bajnoki címét 2019-ben szerezték meg, akkor 13 ponttal előzték a székesfehérváriakat.

Ha visszamegyünk az időben, egészen 2018-ig kell lapozni, amikor ennyire megszorongatták, majd le is győzték a Fradit, akkor a Marko Nikolics vezette fehérváriak két ponttal bizonyultak jobbnak a végelszámolásnál.

Szintén kiélezett volt a 2017-es befutó, akkor a Marco Rossi vezette Honvéd az utolsó fordulóban legyőzte a Videotont, és ezzel három pont előnnyel bezsebelte a bajnoki aranyérmet.

A 2015–2016-os bajnokságban 21 pontos előnnyel nyert a Fradi a Vidi, illetve a DVSC előtt. Egy évvel korábban, 2015 tavaszán a fehérváriak hétpontos előnnyel nyerték a ligát a Ferencváros előtt.

A mostanihoz hasonló szoros hármas versenyfutáshoz egészen a 2013–2014-es szezonig kell visszamennünk az időben, akkor a győri, a debreceni és a ferencvárosi gárda között mindössze öt pont döntött, a két vidéki ráadásul azonos pontszámmal fejezte be a bajnokságot, és hiába állt jobban az egymás elleni eredmények alapján a Horváth Ferenc vezette kisalföldi együttes, a gólkülönbség döntött, abban pedig a Kondás Elemér hajdúsági együttese volt a jobb.

A 2009–2010-es szezon dobogósai között is mindössze öt pont volt: Debrecen, Videoton, Győri ETO sorrendben futottak be, de még ennél is szorosabb volt a 2005–2006-os szezon, amelynek végén négy ponton belül voltak a dobogósok: a Loki nyert, az újpestiek három ponttal gyűjtöttek kevesebbet, a fehérváriak néggyel. Annak a szezonnak a végén zárták ki az élvonalból a Ferencvárost, hiába végzett hatodikként, a szövetség licenszadó testülete adminisztrációs és pénzügyi problémák miatt az NB II-be száműzte a klubot.

Pontkülönbség a bajnok és a dobogósok között