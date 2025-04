„Már a legelején úgy gondoltam, nem ő a megfelelő” – kemény kritikát kapott derbi után és előtt az Újpest edzője

Én a legelejétől úgy gondoltam, nem feltétlenül Grzelak a megfelelő ember a csapat vezetésére.

Követtem a magyarországi munkásságát, láttam, amit Fehérváron csinált. Ott is nehezen kezdett, sok kudarc és negatív vélemény volt róla, majd jött egy jobb időszaka. Ő ott is ugyanúgy kitartott, nem állt fel, amikor nem jöttek az eredmények. Nekem ő egy nagyon defenzív edző, én nem ilyen szakembert képzelnék el Újpesten. Inkább a védekezésre helyezi a hangsúlyt. Ha valaki egy meccsen háromszor is változtat a taktikán, a felálláson, ott valami nem stimmel. Ha egy Újpest nem nyer négy hónapja, ott valami nincs rendben, főleg úgy, hogy ez a keret sokkal erősebb annál, ahol elhelyezkedik és amilyen játékot mutat. Magyar viszonylatban ez egy jó keret, de valamiért nem működik. De azok a vezetők, akik vele dolgoznak, ők tudják, hogy miért van ott, lehet, teljesen elégedettek vele, jó szakember, csak még nem jött ki.”

Litauszki egyértelművé tette, Bartosz Grzelakkal szerinte szeretett csapata marad a gödörben:

A jelenlegi helyzetben ezzel a vezetőedzővel, nem látom esélyét, hogy ebből a mentális állapotból ki tudna jönni a társaság.

Az Újpest vasárnap este 7 órától ismét megmérkőzik a Fradival, ezúttal a bajnokságban.

(Fotó: Kovács Tamás)