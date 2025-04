Kis magyar fociszürreál: a Dabas a FIFA-nál, a Kecskemét az MLSZ-nél erőlködik

A szürke, meccsmentes hétköznapokon sem hagyja unatkozni a nagyérdeműt a magyar futballvalóság: a hét elején két magyar klub, az NB III-as Dabas és az NB I-sereghajtó Kecskemét is bejelentette, folytatni kívánja jogi szabadságharcát a zöld asztal mellett.

A dabasiak egy szerintük jogosulatlanul a Tiszakécskéhez igazolt, s ellenük március elején pályára is lépő exjátékosuk, Tamás Kornél ügyében óvtak az MLSZ-nél, míg a KTE a DVSC elleni vereség alkalmával a debrecenieknél gólt szerző, előtte a válogatott edzőtáborát sérülés miatt elhagyó Vajda Botond szerepeltetését kifogásolják. Noha az MLSZ mindkét esetben elutasította az óvást – a Dabas esetében már másodfokon is –, az érintett klubok változatlanul meg vannak győződve igazukról, így mindketten saját honlapjukon jelentették be, hogy tovább küzdenek. Az NB III-as együttes egyenesen a FIFA-nál kopogtat, mint írják:

Az FC Dabas nem szeretné ezt a történetet annyiban hagyni, hiszen továbbra is sérelmezi az átigazolás(ok) jogosságát és sportszerűségét, ezért jogi segítséget kérve a fentebb leírt problémával a FIFA-hoz fordult egy beadvánnyal 2025. április 11-én.”

A KTE – amely talán az Osasunától kapott ihletet – egyelőre csak a fellebbezésnél jár, bár nem igazán világos, pontosan milyen alapon, hiszen a DVSC már korábban jelezte, Vajda Botond az MLSZ engedélyével, mi több, egyenesen az U21-es válogatott csapatorvosának javaslatára hagyta el a korosztályos csapatot, ahol pályára sem lépett, tehát rá nem vonatkozik a kecskemétiek által citált szabály.