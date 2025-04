„Ezt nehéz megmagyarázni…” – Ancelotti a Real totális széteséséről

Az olasz szakember egyébként saját felelősségét is elismerte, azzal együtt, hogy az Arsenal gyakorlatilag mindenben jobb volt: minőségben, hozzáállásban, munkamorálban, blokkokban, helyzetkihasználásban. Ettől még persze nem adja fel: mint mondta, tisztában van vele, hogy a helyzetük jelenleg kilátástalannak tűnik, de korábban is sok nagy feltámadást produkáltak már, s most is ez a terv a visszavágón a Bernabéuban.

„Nehéz lesz, de meg kell próbálnunk az első perctől az utolsóig küzdeni!”

Egy biztos: hazai visszavágó ide vagy oda, a Realtól és Ancelottitól most tényleg nagy varázslat kellene ahhoz, hogy háromgólos hátrányból tovább tudjon jutni a kulcshiányzói nélkül is rendkívül kompakt csapat benyomását keltő Arteta-legénység ellen.