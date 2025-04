Erre ki számított? Óriási szívességet tett a Real Madrid a Barcelonának

A Real Madrid nagy meglepetésre odahaza 2–1-es vereséget szenvedett a bennmaradásért küzdő Valenciától.

A második helyen álló királyi gárdából Vinícius Júnior büntetőt hibázott, majd Mouctar Diakhaby előbb megszerezte a vendégek vezető találatát, majd a saját kapuját is bevette elhibázott felszabadítási kísérlettel, az öngólt azonban leshelyzet előzte meg, így érvénytelenítette a játékvezető.

A fordulást követően Vinícius révén egyenlített ugyan a Bajnokok Ligájában negyeddöntős fővárosi együttes, ám a 95. percben a korábban a Realban kölcsönjátékosként megfordult Hugo Duro megszerezte a győztes találatot a Valenciának (videó itt), amely sikerével a 15. helyre lépett előre a tabellán – írja a Magyar Távirati Iroda.

Ez az eredmény azt is jelenti, hogy megmaradt a hárompontos különbség az éllovas FC Barcelona és a Real Madrid között, ám a katalánok még játszanak a fordulóban, 21 órakor a szintén pazar formában lévő Real Betist azzal a tudattal fogadhatják, hogy egy győzelemmel hat ponttal elléphetnek üldözőjük elől.

Érdekesség: ha innentől kezdve a Barca és a Real Madrid is megnyerné a soron következő meccseit, akkor Hansi Flick legénysége a 35. fordulóban a hazai el Clásicón biztosíthatná be bajnoki címét. De adott esetben az is megtörténhet, hogy a katalánok itt már bajnokként lépnének pályára, és így a vendégek a szokásokhoz híven díszsorfalat állnának nekik.