A szomorú bejelentések időszaka: a Bayern München ikonja sem hosszabbít szerződést

2025. április 05. 15:25

Hummels visszavonul, De Bruyne távozik, és most már az is hivatalos, hogy a Bayern legendája is elhagyja klubját.

Ahogy közeledünk a szezon végéhez, úgy olvasni egyre több bejelentést a lejáró szerződésű és futballban már idősnek számító sztárjátékosok jövőjével kapcsolatban. Pénteken mi is megírtuk, hogy a németek világbajnoka, Mats Hummels az idény végén visszavonul, míg a Manchester City belga legendája, Kevin De Bruyne elhagyja a manchesterieket. Szombaton egy újabb német ikon jelentette be, hogy új fejezetet nyit az életében, ugyanis Thomas Müllerrel nem hosszabbít a Bayern München, így a nyáron távozik.

A 2014-ben világbajnok, 131-szeres válogatott játékos saját közösségi médiafelületein számolt be a távozásáról szombaton. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Thomas Müller (@esmuellert) által megosztott bejegyzés

A 35 éves támadó – aki gyermekkora óta a müncheniek játékosa – eddig többek között 12 német bajnoki címet, valamint 2013-ban és 2020-ban Bajnokok Ligáját nyert a Bayernnel. Müller a közösségi médiában közzétett írásában jelezte, még mindig jól érzi magát a pályán, függetlenül attól, hogy mennyit játszik. A folytatásban még el tudta volna képzelni magát Bayern-mezben, de a klub nem így határozott. Tudatos döntést hoztak, hogy nem hosszabbítanak velem a következő szezonra. Bár a személyes kívánságaimnak ez nem felelt meg, fontosnak tartom, hogy a klub a meggyőződése szerint döntsön. Ezért tiszteletben tartom a lépést” – idézte Müllert a Magyar Távirati Iroda. Arról nem írt, hogy a továbbiakban hogyan és hol képzeli el a jövőjét, így egyelőre azt sem lehet tudni, hogy visszavonul, vagy egy másik klubnál folytatja a pályafutását. Hozzátette, most csak a Bayern sportszakmai céljaira koncentrál, és az az álma, hogy bajnoki címet ünnepelhessen májusban a csapattal. Fotó: instagram.com/esmuellert

