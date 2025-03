Szoboszlait előbb csendre intették, majd kitört a kommentháború, végül jött a világraszóló lagzi – top híreink a sport világából

Baráttól baráthoz

Ami eddig csak pletykaszinten zörgette a harasztot, egyre biztosabbá válik: több hiteles forrás is arról számolt be a héten, hogy a Liverpool egyik legnagyobb sztárja gyakorlatilag minden lényeges részletben megegyezett a Real Madriddal. Természetesen Trent Alexander-Arnoldról van szó, egyes jól értesültek pedig már konkrétumokat is tudni vélnek. Az átigazolási guru, Fabrizio Romano a nemrég Budapesten is megforduló Marcára hivatkozva azt írta, a jó barátja, Jude Bellingham által is csábított angol válogatott szárnyvédő a spanyol kirakatcsapatnál akár évi 4 millió euróval is többet kereshet majd, mint a Mersey partján jelenleg, azaz a gázsija elérné a 15 millió fontot! A friss hírek hallatán a liverpooli szurkolók mellett valószínűleg Szoboszlai Dominik sem repesett az örömtől, hiszen köztudottan az angol sztárral ápolja az egyik legjobb kapcsolatot a csapatban, de hát a profi sport már csak ilyen…