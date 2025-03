Szívmelengető reakciók – Szoboszlait vigasztalták a szurkolók a vesztes kupadöntő után (VIDEÓ)

Akadt egy magyar hozzászóló is, aki a védelmébe vette Szoboszlait.

„Olvasom a hozzászólásokat, és elgondolkodom. Elgondolkodom, hogy mennyire hálátlanok és szánalmasak vagytok. Ha nyer a Liverpool, akkor minden rendben. Ha veszít, akkor mindenkibe is bele lehet kötni. Egy csapatot akkor is szeretni kell, mikor nem megy neki a játék. Rengeteg munkát tettek bele. Elfáradtak. Volt benne edzői hiba is, amikor lehozta a biztos tizenegyesrúgó embereket (utalt a szurkoló még a PSG elleni Bajnokok Ligája-meccsre – a szerk.). De! Fantasztikus eredményeket ért el a csapattal. Én büszke vagyok rájuk egytől-egyig. Szoboszlai pedig olyan tehetséges fiatal, akihez nagyon sokan szeretnének hasonlítani. A fotelhuszárok pedig ne nézzék, ha nem tetszik.”