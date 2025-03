„Nagyon nehéz a jó formában lévő világsztárok ellen” – a török kapitány Szoboszlairól

„Szerencsére két góllal nyerni tudtunk, és ezt az előnyünket szeretnénk kihasználni. Nagyon jó a hangulat a csapaton belül, óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Holnap is ugyanúgy szeretnénk küzdeni és játszani, mint az első meccsen, és szeretnénk feljutni az A divízióba. Ebben az évben sok szerencsétlenség, rengeteg sérülés ért minket. Az első mérkőzésen én is pályára léphettem, reményeim szerint vasárnap is játszhatok. Ha szükség lesz rám, én készen állok.”

Ezután Vincenzo Montella szövetség kapitány vette át a szót, aki azzal kezdte: a 3–1-es győzelem ellenére nincs nagy előnye a török válogatottnak.

Ez kicsi előny, ráadásul egy nagyon veszélyes riválissal állunk szemben, ezért semmilyen csapdába nem szeretnénk belesétálni. Ne felejtsük el, hogy egy A divíziós csapat lesz az ellenfelünk. Izgalmas meccs lesz úgy a védekezés, mint a támadás szempontjából is. A játékosok fáradtak, de holnap száz percig kell koncentrálnunk. Mindent megteszünk azért, hogy a legjobb teljesítményünket nyújtsuk.

Elárulta: a magyar válogatotthoz hasonlóan náluk is vannak a sérülések miatt kérdőjelek a kezdő tizenegyet illetően.