Mekkora felelősség! A magyar válogatott kulcsjátékosa maga dönti el, játszik-e a törökök elleni visszavágón

Nagyon nehéz helyzetben a magyar labdarúgó-válogatott, hiszen 3–1-es vereséget szenvedett Törökországtól Isztambulban, így kétgólos hátrányt kellene ledolgoznia vasárnap a Puskás Arénában ahhoz, hogy a jövő évet is a Nemzetek Ligája A-divíziójában kezdhesse meg. Emellett sérülések és eltiltások is hátráltatják a csapatot, így még az is előfordulhat, hogy az utólag behívott paksi középpályás, Vécsei Bálint is ott lesz a csapatban, aki két év után tért vissza a válogatottba.

„Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek – kezdte a játékos a meccsnap előtti sajtótájékoztatót. – Nem érzékeltem semmi változást, ugyanúgy nagyon jó a hangulat, a társaság és a munka is ugyanolyan komolyan folyik, mint két évvel ezelőtt. Vannak kiesők, így mindenkinek úgy kell készülnie, hogy akár pályára is léphet. Én is így teszek. Pozitívan állok a meccshez, itthon játszunk, ami nagy segítség lesz nekünk.”