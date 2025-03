Megkérdezték Bognár Györgyöt, bajnok lehet-e a Paks – ezt válaszolta

Ha az idei formánkat és a keretünkben rejlő lehetőségeinket nézem, azt mondom, valamivel több sanszunk van, mint tavaly. Az előző idényben sokkal kiegyensúlyozottabb volt a Fradi.

Hiába álltunk az első helyen egy ideig, meg voltam győződve arról, és ezt hangoztattam is mindig, hogy a Ferencváros jelentős fölénnyel lesz aranyérmes. Ez be is jött. Ebben a szezonban már kisebb a különbség, a Puskás Akadémia nem csak beszállt a versenybe, vezeti is a tabellát, de még most is a Fradit tartom favoritnak, és azt gondolom, a végén, ha nem is tetemes előnnyel, ismét az élen végez majd” – válaszolta a 63 éves tréner, miközben egyébként ebben a szezonban már kétszer is legyőzték a címvédőt és a felcsúti csapatot is egyszer.