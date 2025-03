Még semmi nem dőlt el: óvatosságra intett a törökök szövetségi kapitánya

Montella kiemelte, hogy a helyzetkihasználásuk most hatékonyabb volt, mint a korábbi találkozókon: „Ma határozottabban, eredményesebben fejeztük be az akciókat, főleg a második félidőben. Ezért is voltunk jobbak, mint az előző mérkőzéseken.”

Jelenleg csak a vasárnapi meccsre koncentrálok. Ez a 3–1 egy kis előnyt jelent. Láttuk, milyen magas szintet képvisel az ellenfél. A visszavágót meg kell nyernünk – és a lehető legjobban fogunk felkészülni rá”

– tette hozzá az 50 éves szakember, aki külön méltatta a válogatottban debütáló fiatal játékosokat is: „Deniz Gül és Can Uzun első hivatalos mérkőzésüket játszották a válogatottban. Oğuz Aydın teljesítménye is örömmel töltött el. Mindannyiuknak gratulálok.”