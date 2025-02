„Zseniális úszó! Egy beképzelt barom a parton!” – megszületett a népítélet Milák Kristófról

„Csak a legnagyobbak ismerik el a hibáikat!” – foglalt állást cikkünk alatt egy hozzászóló, aki azok táborát erősíti, akik elfogadóak, megértőek a világklasszis úszóval szemben. Milák Kristóf még mindig csak 25 éves lesz február 20-án, de már mindent megnyert, amit csak lehetséges. Jelenleg is ő tartja a világrekordot 200 pillangón.

„Milák Kristóf felnőtt!!!” – reagált egy kommentelő, akihez csatlakozva többen is kifejezték a szimpátiájukat az egyedi utat bejáró és különleges személyiségű klasszis felé.

„Nagyon szeretem, elsősorban Önmagáért. Mindig biztos voltam abban, hogy tudja mit akar, és azt is, hogy hogyan tegye. Az eredményei mindent elmondanak. Fogadjuk el, hogy annyit mond el önmagáról, amennyit szeretne.”

Imádom a fazont! Teszi a dolgát, amiben jó és kimagasló. Nem kell ezt magyarázni, túlgondolni. Épp ez a sejtelmesség, a kisfiús mosolya, ami miatt szeretjük.”

„Ő egy zseni a maga különcségével (mint minden zseninél így van ez), amit nem tudtak/tudnak elfogadni az emberek. A magyaroknak különösen nehezen megy a mások békén hagyása és az ember emberi mivoltának tiszteletben tartása, ezt kéne nagyon megtanulni.”

Milák Kristóf (b) újra nyilatkozott és nevetett

Fotó: molcsapat.hu

„Tékozló fiú”

Milák Kristóf 2023 nyarán bejelentette, nem vesz részt a fukuokai világbajnokságon, elfáradt, pihenésre van szüksége. Őszre ígérte a visszatérését, ehhez képest távol maradt az uszodától. A 2024 februári vb-n sem állt rajthoz, áprilisban az országos bajnokságon tért vissza – egy év elteltével. Hogy mi történt az ob-től az ob-ig, nem tudni. A nyári olimpia előtt a belgrádi Európa-bajnokságon 100 és 200 méter pillangón is aranyérmes lett, de időeredményei távol álltak a legjobbjaitól. Párizsban így is szerzett egy-egy arany- és ezüstérmet, holott a mostani interjúban is bevallotta: nem volt csúcsformában.

„Örülök, hogy visszatért a tékozló fiú. Nekem ennyi elég, hogy újra teljes szívvel szurkolhassak. Most pedig munkára, Kristóf!”

– örömködött és irányt mutatott egy szurkoló. Egy másik még messzebbre tekintett előre.

„Tetszik, hogy ki meri mondani, nem biztos, hogy ott lesz a 2028-as olimpián, de mindent megtesz azért, hogy kijusson.”

Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok úszó (j) hozza a magyar zászlót, mellette Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok kajakozó (b) a 2024-es párizsi nyári olimpia záróünnepségén a Stade de France-ban 2024. augusztus 11-én. A két versenyző összesen öt érmet szerzett a francia fővárosban, így ők számítanak a magyar küldöttség legeredményesebb sportolóinak

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kendőzetlen szavak

A pozitív hangvételű gondolatok között ne hallgassuk el, jócskán akadnak negatívak és személyeskedő, bántó mondatok is.

„Zseniális úszó! Egy beképzelt barom a parton! Abbahagyja? Dehogy. Soha nem keres ennyit az életben” – keveredtek az érzések egy hozzászólóban. Olyan is akadt, aki szerint késői a megbánás.

„Emberből van, de milyen emberből? Hosszú útját követte, ergo nem érdekel, hogy mikor mennyit úszik, tőlem az óceánt is átúszhatja hatszor, már eljátszotta a becsületét!”

Milák Kristóf a beszélgetésben azt ígérte, igyekszik jobban kommunikálni a jövőben, de a magánéletét továbbra is megtartja magának. Többen is a nemrég visszavonult háromszoros olimpiai bajnokkal, Hosszú Katinkával vetették össze.

„Na, EZ a különbség Milák Kristóf és a Hosszú között!” – írta egy kommentelő arra utalva, hogy Milák legalább bocsánatot kért. Akad olyan, aki szerint nem önszántából tette.

„Szólt neki egy kommunikációs szakértő gondolom, hogy valamit kellene mondani.”