Woke a jégen – jégtáncbajnokok küzdenek az azonos nemű párok versenyzéséért (VIDEÓ)

Két olimpiai bajnok jégtáncos, a francia Gabriella Papadakis és az amerikai Madison Hubbell egy svájci gálán együtt lépett a jégre, hogy elősegítsék a sportág szabályainak megváltoztatását – számolt be a France24.

A lap megjegyezte, a két nő régóta ápol szoros barátságot, és a kanadai Montreálban együtt is edzettek. Hozzátették, mindketten tavaly vonultak vissza az aktív versenyzéstől. A két sportoló azt nyilatkozta, az edzéseik alatt is táncoltak együtt, igaz, csak „mókázásból”, de közben rájöttek, hogy mennyire jól működnek együtt a jégen, és elhatározták, hogy a visszavonulásuk után komolyabban is együtt fognak edzeni. Azóta több videót is feltöltöttek a közös táncaikról, amit követően megkereste őket az Art on Ice svájci műkorcsolya- és jégtánc gála, hogy nem lenne-e kedvük fel is lépni.

A France24 felidézte,

Kanada volt az első ország a világon, ahol 2022-ben a nemzeti sportszövetség engedélyezte azonos nemű pároknak a versenyzést nemzeti szinten.

Hiába az engedély, kevesen lépnek azonos nemű párral a jégre

A két jégtáncos azonban úgy gondolja, itt az ideje, hogy nemzetközi versenyeken is szerepelhessenek azonos nemű párok. Mivel mindketten ismert szereplői a sportágnak, a demonstrációjuk segíthet felhívni a figyelmet erre a kérdésre.

Papadakis hozzáfűzte, szerinte az engedély ellenére még Kanadában is kevesen vállalják, hogy azonos nemű párral lépjenek a jégre, mert félnek a negatív visszajelzésektől, az előítéletektől, éppen ezért tartja ő és Hubbell is nagyon fontosnak, hogy legyenek olyan tapasztalt, ismert jégtáncosok, mint ők is, akik meg merik ezt tenni.

A két sportoló úgy véli, azt is érdekes lesz látni, hogyan lehet a műkorcsolya és a jégtánc nemzetközi szabályait megváltoztatni ebben a tekintetben, különösen mivel sokak szerint két férfi párosa előnyben lenne az emelések miatt – írta a francia lap.

