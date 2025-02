Szalah ellen nem volt esélye, Szoboszlait viszont legyőzte Kerkez ebben a csatában

Ahogy azt a Mandiner tudósításában is olvashatták, a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool Mohamed Szalah duplájával idegenben begyűjtötte a három pontot, és megszakította a Bournemouth kiváló sorozatát az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójában. A mérkőzés elsősorban tehát a Vörösök egyiptomi világklasszis támadójának újabb góljairól marad emlékezetes, valamint arról, hogy a lefújást követőn a két magyar válogatott játékos közös szelfit készített. Kerkezt a hírek szerint Szalah is megdicsérte szombati teljesítményéért, amit a 'Pool szurkolói is örömmel konstatáltak, miután hosszú távon éppen benne látják Andy Robertson helyettesét.

A győzelem ellenére néhány liverpooli portál Szoboszlai Dominik produkcióját kritizálta, mondván

nem volt minden rossz, amit csinált, de a hibái sokba kerülhettek volna.”

Egy másik oldal szerint „a mindig tettre kész lábai nem voltak kapcsolatban, összhangban a futballagyával.”

Ugyanazok a lapok teljesen másként értékelték Kerkez Milos meccsét, kiemelve, hogy csupán néhány milliméteren múlott, hogy a 21 éves szélső védő ne egy remek gólpasszal tegye fel a koronát a megbízható, jó teljesítményére – írja a Magyar Nemzet. Utóbbi azt is összeszedte, ki volt a jobb a magyaros rangadón.

A találkozóról készült összefoglalót itt nézheti meg.

Kerkez vs. Szoboszlai: kiderült, ki volt a jobb

A Whoscored.com Szoboszlait látta jobbnak, miközben Kerkeznek 5,99-est adott, rámutatva, hogy utóbbinak sem lövése, sem blokkolása, sem pedig kulcsfontosságú passza nem volt, de 71 alkalommal találkozott a labdával, és 72,2 százalékban játszotta azt meg pontosan. Ezzel szemben a Liverpool magyarjának volt három lövése, egy blokkolása, valamint három kulcsfontosságú passza, ám csak 62-szer találkozott a játékszerrel, igaz, 90,5 százalékban a csapattársaihoz passzolt, és ezért a teljesítményéért 6,82 állt a neve mellett.

A Fotmob.com szakírója szerint ugyan Kerkez Milos a csapata egyik legjobbja volt, ezért 7,1-es értékelést kapott, míg Szoboszlai Dominik 7,2-es osztályzattal zárt.