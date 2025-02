„Csalódást keltő volt a játéka” – sajátjai mentek neki Szoboszlainak a Kerkezék elleni győztes meccs után

A legkeményebben az egyik Liverpool-oldal, a Rousing The Kop volt, amely csalódást keltőnek nevezte Szoboszlai, mondván, hogy nem tudta kontrollálni a labdát az első félidőben. Felrótták neki, hogy túlságosan könnyelmű volt a Bournemouth kontratámadásánál és David Brooks meg nem adott góljánál.

„Nem volt minden rossz, amit csinált, de a hibái sokba kerülhettek volna”

– összegezte az oldal a magyar válogatott csapatkapitányának teljesítményét, amelyet gyenge, 4-es osztályzattal „jutalmazott”.

Egy másik neves Liverpool-oldal, a This Is Anfield sem volt elragadtatva Szoboszlai játékától. „A közelmúlt erős teljesítményei felpörgették a Liverpool magyar Durecell-nyusziját, de most a mindig tettre kész lábai nem voltak kapcsolatban a futballagyával odafent” – írták Szoboszlairól, akinek közepes, 6-os osztályzatot adtak.

A Goal.com és a Liverpool Echo is hatost adott a magyar középpályásnak, a Daily Express viszont ennél eggyel gyengébbet. „Volt egy elpocsékolt helyzete a 22. percben, és néhány óvatlan hibája labdabirtoklás közben” – írták.

Ugyanakkor volt olyan lap is, amely nem ítélte rossznak Szoboszlai teljesítményét, a Liverpool.com hetest adott neki, kiemelve, hogy a hibái mellett voltak szép labdái is, a meccsen.