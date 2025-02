Sallai Roland csak csere volt, nem cserélt volna a másik magyarral, akin átlépett a sztárcsatár

Némi meglepetésre nem került be az éllovas Galatasaray kezdőcsapatába Sallai Roland, aki a múlt heti Európa-liga-mérkőzésen gólt lőtt, egyébként jobboldali felfutó védőként szerepelt az utóbbi időben. Ott most Przemyslaw Frankowski kapott lehetőséget Okan Buruk vezetőedzőtől, aki nem számíthatott az egyaránt sérült Alvaro Moratára és Mauro Icardira sem. A 12. helyen álló Rizesporban a kezdő sípszótól a pályán volt Mocsi Attila, aki az előző 22 török bajnokiját egy kivétellel végig is játszotta. Most is, és hasznos tapasztalatokkal gazdagodott.