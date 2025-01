Hátrébb egy sorral: Sallai Rolandot egy töröktől féltik

Sallai Roland nem csak új világba kóstolt bele Törökországban, hanem számára korábban ismeretlen szerepkörben is kipróbálta magát. A magyar labdarúgó-válogatottban és előző klubjában, a német Freiburgban is szélső támadóként szerepeltetett játékos a Galatasaray-ban felfutó szélső védőt játszik. Kényszerből persze, s most úgy néz ki, hogy az egyesület keresi a megoldást a kialakult helyzetre.

A Galatasaray az 53-szoros török válogatott jobbhátvéd, Zeki Celik leigazolásán dolgozik az AS Romából – számol be a fejleményekről több forrásra hivatkozva a Magyar Nemzet. A lap szerint A 27 éves török válogatott jobbhátvéd nyilván nem a kispadra érkezne, hiszen az AS Romában is rendszeresen lehetőséget kap a Serie A-ban. Az olasz klub azonban nemrég ötmillió euróért megvette a holland válogatott jobbhátvédet, Devyne Rensch-et az Ajaxtól, és ez nyithat utat Celik előtt a Galatasarayba.

Ha valóban leigazolja az isztambuli együttes a török játékost, az Sallai helyzetére is kihatással lehet a csapaton belül.

Ezután vélhetően nem jobbhátvédet játszana a továbbiakban, és újra a támadóbb pozíciókban kaphatna szerepet.

A 27 éves magyar decemberben egyszer már szerepelt jobboldali bekként, januárban kétszer oda cserélte be Okan Buruk, aki legutóbb végig ott szerepeltette. Szélsőként Akgün és Yilmaz szerepelt, a belga Mertens a csatár, Oshimen mögött segítette a támadásokat. Összességében – többnyire szélsőként – 15 mérkőzésen kapott játéklehetőséget és egy gólt szerzett a Felcsúton nevelkedett, a magyar válogatottban remek mutatókkal rendelkező (58/13) focista, akinek semmiképpen nem válik a kárára, hogy új szerepkört is kipróbál. Nyilván azért hosszabb távon ő is támadóként képzeli el a jövőjét.

A jelek szerint egyébként jól érzi magát a török gigaklubnál. A Konyaspor elleni 1-0-s idegenbeli siker után posztolt is, egyúttal gratulált Fernando Muslerának. A 38 esztendős uruguay-i kapus 429. pályára lépésével rekorder lett az isztambuliaknál, akiket 2011 óta erősít. Hogy Sallai mire viszi a Galatasaray-nál, egyelőre nem tudni, ám komoly „kiképzést” kap a sztárok között az edzéseken is, és tavasszal az egyenes kieséses szakaszban a nemzetközi porondon is pályára léphet.