Megmozdul Törökország a magyarok meccse miatt

Két magyar válogatott labdarúgó nézhet egymással farkasszemet a Rizespor-Galatasaray török bajnoki labdarúgó mérkőzésen. A hazaiaknál Mocsi Attila, a vendégeknél Sallai Roland alapembernek számít a csapatában.

Először találkoznak

A mérkőzés esélyese a listavezető Galatasaray, de a 12. helyezett Rizespor nem feltartott kezekkel várja az isztambuli óriást. A házigazdát másfél éve erősítő Mocsi Attila eddig kétszer játszott a Galata ellen, de először úgy, hogy honfitársa is ott van.

„Amióta Törökországban játszom, először fordul elő, hogy magyar futballista ellen léphetek pályára,

ilyen szempontból kicsit más lesz, de semmi különlegesség nincs benne. Nem beszéltem Rolival a meccs előtt, ismerem, kiváló játékos.

Nem véletlen, hogy az esetek többségében kezdő a Galatasarayban, több poszton is bevetették már, de a támadóképességeit kell igazán kiemelni. Természetesen láttam az AZ-nak lőtt gólját, egyik erőssége a távoli lövés, ám ezt nem emelném ki, hiszen sok minden másban is jó. A szó jó értelmében agresszív, valamint gyors, nagyszerűen bánik a labdával, igaz, rajta kívül is kitűnő játékosai vannak a Galatának” – nyilatkozta Mocsi Attila a Nemzeti Sportnak.