„Én vagyok az a játékos, akinek a legtöbb trófeája van a világ legjobb klubjában” – 8 érdekesség a visszavonuló Marcelóról

1. Marcelo Vieira da Silva Júnior 1988. május 12-én született Rio de Janeiróban. A szegénységsorból származó labdarúgó eleinte a futsallal próbálkozott, majd 13 évesen került a Fluminense utánpótlásbázisára. Kezdetben nagyon nem tetszett neki a labdarúgás nagypályás változata, végül nagyapja unszolására tartott ki a futball mellett is, és szerződött a patinás helyi klubhoz. Két évet töltött a Flu felnőttcsapatánál, amellyel 2005-ben a regionális bajnokság mellett a helyi kupasorozatot is megnyerte. Cseppet sem mellékesen: mindeközben Marcelót (mindössze 18 évesen!) beválasztották az országos bajnokság álomcsapatába is.

2. A kitűnő balhátvéd sosem tagadta, hogy példaképe Roberto Carlos, akinek éppen az utódja lett a Real Madridnál. A jó barát rengeteget segített az akkor 19 éves Marcelónak a beilleszkedésben. „Ezt amíg élek, nem felejtem el neki!” – mondta Carlosról honfitársa.

3. Marcelo 2007 januárjában szerződött a Real Madridhoz és a királyi klubnál eltöltött 16 év alatt a Galaktikusok legeredményesebb futballistája lett: 546 tétmérkőzésen 38 gólt szerzett és 103 gólpasszt osztott ki. Hatszor lett spanyol bajnok, ötször nyert Bajnokok Ligáját, háromszor Szuperkupát, ötször spanyol Szuperkupát, négy alkalommal klubvilágbajnokságot, és kétszer Király Kupát. Ezzel a hihetetlen eredménysorral lett (már a pályafutása alatt!) a Real Madrid legendája, minden idők legtöbb trófeáját begyűjtő játékosa, aki 25 trófeát nyert a klubbal! Mindezt tömören így foglalta össze:

„Én vagyok az a játékos, akinek a legtöbb trófeája van a világ legjobb klubjában. Ez az, ami egyszerűen megfizethetetlen!”

4. E hihetetlen évek és eredménysor után nem csoda, hogy a búcsúztató meglehetősen érzelmesre sikeredett. Az ünnepi eseményen Marcelo családján kívül jelen volt – a többiek között – a Real Madrid elnöke, Florentino Perez, valamint a korábbi csapattársak közül Raúl, Asensio és Carvajal is. Marcelo (sok egyéb mellett) a következőket mondta:

„Megígértem magamnak, hogy normálisan próbálok beszélni, és nem sírom el magam… De ez most elképesztően nehéz! Rengeteg érzelem és emlék tört fel bennem, ezért hullanak a könnyeink, de ez a mai nap az örömről szól. Boldog vagyok, és felemelt fejjel távozom. Tudom, hogy a családom büszke rám, és nagyon szerencsés ember vagyok. Mindig is az voltam, amiért olyan emberek vettek körül, akik mindig segítettek engem. Nagyon hálás vagyok nektek ezért. Köszönetet mondok a klubnak, a csapattársaimnak, az edzőmnek, a szertárosoknak, akik olyanok számomra, mintha a családom lennének. Köszönetet mondok azoknak az embereknek, akik elvégzik helyettünk a piszkos munkát, hogy nekünk csak a futballal kelljen foglalkoznunk. Nélkülük ez nem lenne lehetséges. Most már elmondhatom, hogy a világ legnagyszerűbb klubjában játszottam, és történelmet írtam. És végezetül köszönetet mondok feleségemnek, Clarisse-nek, aki mindig, mindenben mellettem állt, és két gyönyörű fiúgyermekkel ajándékozott meg engem. Nélküled a családunk nem lenne olyan, amilyen, és én sem lennék az az ember, aki ma vagyok. Belőled merítettem az erőt. Köszönöm a fiaimnak is, akik nézték, ahogy az apjuk a világ legnagyobb klubjában futballozik!”

A Real Madridtól történő búcsú meglehetősen érzelmesre sikeredett / Fotó: realmadrid.com

5. Sosem felejtette el, honnan indult: a Real Madridnál töltött másfél évtized után visszaigazolt nevelőegyesületébe, a Fluminenséhez, amellyel Libertadores Kupa-döntőt nyert. A hosszabbításban megnyert mérkőzés után bevallotta: „Biztos vagyok benne, hogy a Real Madridnál megértik és elfogadják, ha azt mondom: ez pályafutásom legfontosabb trófeája, hiszen azzal a klubbal nyertem meg, amely felnevelt, amely mindent megadott a későbbi karrieremhez. Nincs ennél jobb érzés, ez felbecsülhetetlen. Tartoztam ezzel a Fluminensének, és hiszem, hogy megvolt írva a csillagokban.” Marcelo egyébként mindössze a 14. olyan futballista a sportág történetében, aki a Bajnokok Ligáját és a Libertadores Kupát is elhódította.

6. Marcelo 2006 és 2018 között képességeihez viszonyítva viszonylag kevés, mindössze 53 mérkőzésen szerepelt a brazil válogatottban, és összesen hatszor volt eredményes. A Selecao tagjaként két-két világbajnokságon és olimpián vett részt, az ötkarikás játékokon utóbbiról egy-egy ezüst- és bronzéremmel tért haza, valamint a 2013-as Konföderációs Kupát is elhódította.

Mint már fentebb utaltunk rá, marcelo felesége élete első szerelme, Clarisse Alves brazil színésznő, akit több éves jegyben járás után, 2008-ban vett feleségül. 2009 szeptemberében született meg első gyermekük, Enzo Alves Vieira, aki jó úton halad afelé, hogy túltegyen Apján.

Az immár 15 éves srác hihetetlen nagy tehetség: ipari mennyiségben termeli a gólokat, a Real Madrid korosztályos csapataiban már lassan 200-szor volt eredményes, nem véletlen, hogy korosztálya legnagyobb reménységei között tartják számon. Nem csoda, hogy Brazília és Spanyolország is verseng Enzo Alves Vieiráért, aki ugyan Madridban született, de természetesen kettős állampolgár. Amikor a három legnagyobb vágyáról kérdezték, Enzo így felelt: „Az első, hogy bekerüljek a Real Madrid felnőttcsapatába. A második, hogy világbajnok legyek. A harmadik, hogy továbbra is legyőzzem az apámat a FIFA-játékban.”

Marcelónak egyébként két fia van: Liam Alves Vieira 2016-ban született, és csak úgy, mint az édesapa, a Fluminense utánpótláscsapatában kezdte meg ígéretes karrierjét. Kedvenc játékosa a Barcelonában futballozó Lamine Yamal...

Marcelo visszavonulása alkalmából nem csak a csapatkapitány, Luka Modric, hanem az egész klub tisztelgett a legenda előtt / Forrás: espnfc.com/Facebook

8. Néhány további személyes érdekesség Marcelóról: 2011. július 26. óta spanyol állampolgár is, jobbkezes, de a bal lába az erősebb. Kedvenc étele egy nem túlságosan bonyolult finomság: az édesanyja által készített virslis tészta, néhány szem olívabogyóval megbolondítva, kedvenc városa Rio de Janeiro, számos tetoválása közül a favorit egy hatalmas 12-es szám, amely nem csak a születése napját, hanem a mezszámát is jelöli.



