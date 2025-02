Lefagyott a stadion: hajmeresztő öngólt szerzett sarokkal a BL-csapat kapusa (VIDEÓ)

Egészen döbbenetes jelenet játszódott le a hétvégi Sporting CP–Arouca portugál bajnoki labdarúgó-mérkőzésen (2–2). A 8. percben egy félpályáról visszapasszolt labdát meg akart szelídíteni a hazaiak portugál kapusa, Rui Silva, ám a mozdulata rendkívül balszerencsésre sikerült: a sarkával az üresen hagyott kapujába továbbított.

A stadion egyetlen pillanat alatt elnémult, a szurkolók nem akartak hinni a szemüknek.

Ezzel az öngóllal került előnybe a kiesés elől menekülő kiscsapat, amely később a saját erejéből is vezetéshez jutott, mégis be kellett érnie a döntetlennel. Gyökeres Viktor kivételesen nem talált be, de a lisszaboni együttes így is vezeti két pont előnnyel a tabellát, az Arouca jelenleg a 12. helyen tanyázik.