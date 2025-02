Hurkások, tirpákok, lapátolók és szurkolók – helyszíni riport a hófoci rangadóról (VIDEÓ)

„Jó napot kívánok! Újságíró vagyok, és szeretnék bejutni a stadionba a megszokott módon” – érkeztem a Nagyerdei Stadion közvetlen közelébe, ahol behajtani tilos tábla, fémkordon és rendőr fogadta az egyszeri riportert. Az egyenruhás határozottan közölte, hogy itt és most semmi sem úgy működik, ahogy máskor. Hiába vagyok kétszáz méterre a bejárattól, menjek körbe az erdőn, és ott beengednek majd. Segíteni abban nem tudott, hogy melyik a legjobb útvonal, mondván, nem ismeri a helyi viszonyokat, Miskolcról vezényelték ide, Debrecenbe. A jelenetsor felidézése is sejteti, hogy biztonsági szempontól sem hétköznapi mérkőzés a DVSC–Nyíregyháza szomszédvári rangadó, amelyre özönlöttek a szurkolók. Pedig a párharcnál is ritkábban látott időjárás köszöntött be a cívisvárosban: leszakadt az ég szombat éjszaka, és szakadatlanul hullott a hó még vasárnap délben is.

Kölcsönös utálat

A derék debreceni pályamunkások többször is nekiveselkedtek, hogy megtisztítsák a játékteret, ám a zöld gyep újra csak fehérben pompázott. Azért sikerült játékra alkalmassá tenni a terepet, mégiscsak erre az összecsapásra vártak a fanatikusok.

Jó időben még többen lettek volna, a hideg, de a havas időjárás ellenére is 8011-en foglaltak helyet a lelátókon.

Már amennyire lehetett, miután a félig a fedett tribünök alá is befújta a csapadékot a szél, az ülőkék is eláztak. A két tábor, keménymag tagjai persze, nem álldogálni jöttek. A nyíregyháziak több mint ezren, a debreceniek legalább két és fél, háromszor többen népesítették be a kapuk mögötti szektorokat. A hazaiak revánsra készültek, hiszen ősszel a Szpari győzött 3–2-re Dzsudzsák Balázsék ellen. A Loki csapatkapitánya most eltiltás miatt nem játszhatott, de ezt leszámítva is alaposan átalakult a kieső helyen telelt hajdúságiak kezdőcsapata, amelyben öt újonnan igazolt focista is helyet kapott. A velük való ismerkedés előtt és közben egymással „barátkoztak” az ultrák, persze, tisztes távolból: egymás származása, anyukája és szeretete is dalba foglaltatott... A nem teljesen pontos történelmi ismeretek miatt tirpákozott nyírségiek igyekeztek felvenni a (hang)versenyt a hurkásoknak becézett debreceniekkel, akik időnként feliratokkal is üzentek.