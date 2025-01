Világsztárok a Népligetben: fordult a kocka, már a Fradi a rangadó esélyese

„Sokat hallottam már a Fradi–Győr rangadóról, egyszer már voltam is meccsen, csak épp Győrben. Ott megtapasztaltam már ezt a hangulatot, de itt még sohasem, ezért nagyon izgatott vagyok. Az ilyen nagyobb mérkőzések előtt inkább izgatott vagyok, mint ideges, mert szeretem ezeket a találkozókat.

Nehezebb fókuszálni azokon a meccseken, amikor tudod, hogy nagy eséllyel nyerni fogsz, ilyenkor viszont érezhető az izgatottság.

A Győr erőssége a lerohanás, ha hibákat vétünk, nem igazán tudjuk megállítani őket, szóval az lesz a legfontosabb, hogy elöl pontosan kézilabdázzunk” – ismertette a klub honlapján a Ferencváros orosz játékosa, Darja Dmitrijeva, aki élete első Győr elleni rangadójára készül.

„Tudom, hogy Magyarországon ez milyen nagy meccsnek számít, és itt még nem játszottam, de szeretek új dolgokat kipróbálni. Jó érzésekkel vágok neki az útnak és alig várom, hogy átéljem ennek a két csapatnak az összecsapását. Fontosnak tartom, hogy ne cipeljük a történelem terhét. Az is öt évvel ezelőtt történt, hogy a Győr megnyerte a Bajnokok Ligáját.

Arra kell összpontosítanunk, hogy hol tartunk, az ellenfél hol áll jelenleg, és csak egy olyan taktikát kialakítanunk, amit általában szoktunk.

Persze, sok másra is fel kell készülni, többek között a zajra és az atmoszférára, de a lányaim is nagyon várják ezt a felfokozott hangulatot” – fogalmazott Per Johansson a klub honlapján.

Hogy ezúttal ki győz a pályán, az majd szombaton kiderül, de az igazi nyertesek a lelátón helyet foglaló szurkolók lesznek, akik élőben izgulhatják végig az Eb-t követően a két sztárcsapat 111. randevúját.