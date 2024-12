Már karácsony másnapján munkába állt a Fradi

Nyitókép: fradi.hu

Karácsonykor senki sem szeret dolgozni, de vannak szakmák, amelyekben elkerülhetetlen. Mondjuk a kézilabdát nem gondolnánk ilyennek, de az élet olykor ellentmond ennek. A Ferencváros női kézilabdacsapata például már december 26-án elkezdte a munkát. Ahogy a klub honlapja közölte, az Európa-bajnokság után valamennyi játékosuk visszatért Budapestre, és folytatódott a munka. Allan Heine vezetőedző karácsony másnapján, 18 órától vezényelt edzést a csapatnak.

Amúgy november 17-én lépett pályára legutóbb a Ferencváros női kézilabdacsapata, azóta pedig az Eb mellett pihenésre, feltöltődésre is jutott egy kevés idő – a legrövidebb a francia és a magyar válogatottban szereplőknek volt a kikapcsolódás, hiszen ők a részben hazai rendezésű kontinenstorna utolsó napján is érdekeltek voltak. Most pedig már folytatódik a női K&H Liga.

A Fradi december 28-án este már Szombathelyen lép pályára az idény egyik meglepetéscsapata ellen.

A Szombathelyi KKA elleni meccs után újra beindul a nagyüzem a női kézilabdában. Az FTC-Rail Cargo Hungariának aztán a jövő év első összecsapásán jön a bajnokság szuperrangadója, a Győr Audi ETO KC elleni derbi, majd újabb bajnoki meccsek és Bajnokok Ligája-összecsapások.