Új megállapodást kötött Kerkez – ez nagyban segítheti a Liverpoolba igazolását

Az X-en egymillió követővel rendelkező This Is Anfield portál szerint a Liverpool nottinghami mérkőzésén Mohamed Szalah és Luis Díaz volt a csapat két leggyengébben teljesítő játékosa, ők mindketten 4-es osztályzatot kaptak – Szoboszlai Dominik 6-os, míg Andy Robertson 5-ös értékelést kapott. A portál kiemelte, hogy Arne Slot vezetőedző ismét a skót védőt választotta Kosztasz Cimikasszal szemben, de Robertson teljesítménye újfent nem volt meggyőző. A meccs során Robertson nyolc keresztpasszából mindössze kettő bizonyult pontosnak, a 30 éves játékos nem tudta tartani a lépést Anthony Elangával, és teljesítménye már nem emlékeztet a korábbi szintjére – állapította meg a portál a mérkőzés utáni értékelésében.

A This Is Anfield azóta egy külön cikket szentelt Robertson helyzetének, kiemelve, hogy a 65. percben a helyére beálló Cimikasz egy perccel később szögletből adott gólpasszt Diogo Jotának, amivel kialakult az 1–1-es végeredmény. Cimikasz a teljesítményéért 7-es osztályzatot kapott. A portál idézett több szurkolói véleményt is, amelyek szerint a görög játékosnak kellene kezdenie a balhátvéd poszton. Bár Robertson 2017 óta a Liverpool ikonikus alakja és nagy tiszteletnek örvend a szurkolók körében, sokan úgy vélik, hogy a nyáron fájó szívvel, de meg kell válni tőle. A This Is Anfield is hangsúlyozza, hogy a Liverpoolnak a nyári átigazolási időszakban mindenképpen új balhátvédre lesz szüksége, mivel hosszú távon a 28 éves Cimikasz sem jelent végleges megoldást.