Mutatjuk, kivel játszanak elsőként 2025-ben Szoboszlaiék

A 2025-ös év majdnem annyira fontos lesz a magyar labdarúgó-válogatott számára, mint a 2024-es volt, amikor részt vettünk a németországi Európa-bajnokságon. Ugyan az idén egyetlen komoly tornát sem rendeznek, ám ennek az esztendőnek a végén dől el, hogy a mieink ott lehetnek-e a 2026-os világbajnokságon. Tíz meccs és hat ellenfél vár Szoboszlai Dominikékre ebben az évben.

A magyar válogatott 2025 márciusában Nemzetek Ligája-playoff meccsel indítja az évet az A-ligában maradásért.

Mint köztudott, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese tavaly a harmadik helyen zárt csoportjában az NL-ben, így ebben az évben először a Törökország elleni rájátszásban kell bizonyítania, hogy helye van az A-ligában. Az első mérkőzésre – amely nemzeti együttesünk 1000. hivatalos mérkőzése lesz – idegenben kerül sor március 23-án, míg a visszavágót március 25-én játsszuk a Puskás Arénában.

,,Őszintén szólva egyetlen csapat volt a négyből, amelyet szerettem volna elkerülni, és az éppen a török válogatott. Nem azért, mert a többi lehetséges ellenfél gyengébb lenne, de a törököket jól ismerjük, és tudom, hogy mennyire jó csapatuk van, főképp idegenben vár ránk nagyon kemény mérkőzés. Számunkra az lehet a kulcs, hogy a játékosok jó formában érkezzenek meg a márciusi mérkőzésekre, mindenki játsszon a klubjában, és kellő önbizalommal menjünk bele a két találkozóba. Nem vagyunk párharc favoritjai, de a törökök sem, úgy gondolom, ötven-ötven százalékos továbbjutási eséllyel várhatjuk a két összecsapást„ – mosta Marco Rossi az mlsz.hu-nak. A győztes az A-divízióban szerepel majd a 2026/2027-es idényben, míg a vesztes a B-ligában folytatja a sorozat küzdelmeit.

A vb-selejtező sorsolását 2024. december 13-án tartották. Marco Rossi csapata a Portugália–Dánia NL-negyeddöntő mérkőzés továbbjutójával, valamint Írországgal és Örményországgal került egy csoportba. A világbajnoki-selejtezők előtt júniusban két felkészülési mérkőzésre van lehetőség. Azt még nem tudni, akkor kivel és hol játszunk.

A sorsolást követően Marco Rossi elmondta, számított rá, hogy az első kalapból erős ellenfelet kapunk, de az írek és az örmények elleni mérkőzés is komoly erőpróba lesz, amelyeken a legjobbunkat kell nyújtani a sikeres szerepléshez.

„Valószínűleg a portugálok kerülnek a mi csoportunkba. Ismerjük őket, tisztában vagyunk az erejükkel, nem mi leszünk az esélyesek, de megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani.

Ami a többieket illeti, nemrégiben tapasztaltuk, hogy az írek ellen is nehéz játszani, fizikailag kemény csapatról beszélünk, ahogyan azt is tudjuk, idegenben senki ellen sem egyszerű. Még akkor sem, ha az ír és az örmény válogatott nem azt a szintet képviseli, amit a topcsapatok. Minden mérkőzés nyílt lesz, természetesen van jelentősége annak, hogy a világranglistán előrébb állunk, azonban a lehető legjobb teljesítményt kell mutatni ahhoz, hogy ezt a pályán is bebizonyítsuk és megelőzzük ezeket a csapatokat” – nyilatkozta a kapitány a sorsolás után.